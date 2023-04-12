 

Скандалы: Полицейские в Ростове организовали «бизнес» на поборах с предпринимателей

12.04.2023, 20:45, Разное
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Следственный комитет выявил преступную полицейскую группировку в Ростовской области

Как установила следствие, преступная группировка работала с 2015 года под руководством бывшего замначальника полиции по охране общественного порядка регионального управления МВД Дмитрия Рыбалко. В составе этой группировки были полицейские и гражданские лица. Всего более 20 человек. Каждый месяц данная группировка собирала дань с предпринимателей-нарушителей, взамен обещая не привлекать их к ответственности.

За время деятельности группировке удалось заработать на предпринимателях 25 миллионов рублей.

Ростовское информационное агентство RostovGazeta сообщает, что у руководства полиции и рядовых сотрудников проходят обыски. «По неподтвержденным данным, возбуждено 15 уголовных дел по статьям о взятках и организации преступного сообщества», — отмечает издание.

В Следственном комитете уточнили, что в отношении полицейских возбудили уголовные дела по статьям об организации и участии в преступном сообществе, а также за получение взятки.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что по данному делу проведено 85 обысков на рабочих местах задержанных и по месту их жительства. «Изъяты денежные средства в особо крупном размере, предметы и документы, имеющие доказательственное значение», — отметила она. Кроме того, в региональном управлении МВД запустили служебную проверку.

Оригинал материала: “Новые Известия”


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