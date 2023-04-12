Пентагон вскрыли

Кто больше всех пострадал от утечки секретных документов американского военного ведомства и кому она выгодна.

Массовую утечку секретных бумаг министерства обороны США по разрушительному эффекту сравнивают с действиями Брэдли Мэннинга, слившего служебные документы Пентагона и Госдепа организации VikiLeaks, и Эдварда Сноудена, обнародовавшего данные американского Агентства национальной безопасности. Пока известно о более чем 100 документах, появившихся в свободном доступе в социальных сетях. Это — крупнейший скандал подобного рода за последние 10 лет.

Министерство юстиции США открыло уголовное расследование, Пентагон «в круглосуточном режиме» пытается определить масштабы утечки, ее происхождение, проверить подлинность обнародованной секретной информации и последствия для национальной безопасности. Министерство обороны пересматривает протоколы обработки и хранения секретной информации, пояснил журналистам в понедельник пресс-секретарь Пентагона Крис Мигер.

Первой о скандале сообщила в минувший четверг газета «Нью-Йорк таймс». Большая часть документов, по-видимому, представляет собой слайды, разработанные штабом Пентагона для информирования высшего военного руководства, в том числе председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, о конфликте в Украине.

Но они также включают информацию по целому ряду очень деликатных международных тем. Например, отчеты всего разведывательного сообщества США, в том числе ЦРУ, Национального агентства георазведки и многое другое.

Это сводки данных о разговорах на высшем уровне между мировыми лидерами, информация о передовых спутниковых технологиях, которые Соединенные Штаты используют для шпионажа, разведывательные данные по всему миру: от Ирана и Северной Кореи до Великобритании и Канады.

Публикация вызвала волну опровержений — в Израиле (оружие для Украины и вмешательство разведки МОССАД в правительственный кризис), Болгарии (МИГи-29 для Украины), Египте (снаряды и порох для России). Другие страны, такие как Южная Корея (утечка о нежелании Сеула уступать давлению Вашингтона в поставках оружия Киеву), выразили озабоченность.

Утечки свидетельствуют о шпионаже США не только за геополитическими противниками, но и за стратегическими союзниками. Впрочем, это ведь не новость? В таких случаях в прошлом, включая разоблачение WikiLeaks десять лет назад о том, что Вашингтон шпионил за президентом Бразилии, иностранные правительства выражали гнев или раздражение, но продолжали сотрудничество с США.

О скандале немедленно проинформировали президента Байдена.

Как заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби: «Нет никакого оправдания тому, что такие документы находятся в открытом доступе». И самое примечательное — на вопрос, удалось ли локализовать утечку секретов, Кирби честно ответил: «Я не знаю». Возможно, утечка продолжится. Важно то, что Пентагон сообщил, что часть документов была подвергнута обработке и искажена.

Таким образом, мы имеем дело не только со шпионажем, но и с сознательной дезинформацией. На вопрос «кто виноват», пока нет ответа. Безусловно одно — и шпионаж, и безответственность в охране секретных бумаг «имеют место быть».

Министр обороны Ллойд Остин был проинформирован об утечке на утреннем брифинге 6 апреля. Сначала в Пентагоне решили, что утечка данных будет иметь ограниченное значение — только для РФ и Украины, поскольку были показаны тактические военные данные в определенные моменты времени, пояснил изданию «Политико» источник в американском министерстве обороны. Документы, связанные с Украиной, датируются концом февраля — началом марта и содержат информацию о поле боя. Например, один слайд был озаглавлен «Состояние конфликта на 1 марта» и представлял собой карту расположения войск.

Но к полудню 7 апреля стало ясно, что утечка намного больше, чем предполагали военные чиновники.

Пакет из более чем 100 документов циркулирует по крайней мере с начала марта, когда они были впервые размещены в сети на Discord, популярной среди геймеров платформе социальных сетей.

Они начали распространяться на анонимной онлайн-доске сообщений 4chan и попали как минимум в две основные платформы социальных сетей — Telegram и Twitter.

Часть из них представляют собой фотографии распечаток, которые были сложены вчетверо, а затем снова разглажены. В кадр вместе с бумагами попали посторонние предметы, в том числе клей марки «Горилла» и оптический прицел Creative XP. Как подтвердил «Вашингтон пост» анонимный источник в Пентагоне, многие документы, подготовленные для генерала Милли, были доступны для многих других сотрудников правительства и контрактников с соответствующими допусками безопасности. Неясно, кто мог разместить материалы в интернете, сказал этот источник, «к ним имели доступ сотни, если не тысячи людей, источником может быть кто угодно».

Документы в первую очередь касаются военного потенциала Украины и указывают на слабые места в украинской ПВО и будущие проблемы с поставками боеприпасов. На снимке, сделанном в конце февраля, говорится, что «способность Украины обеспечивать противовоздушную оборону средней дальности для защиты будет полностью снижена к 23 мая». Для этого требуется еще три массированных удара российских ракет и беспилотников.

Как отмечает «Вашингтон пост», украинские официальные лица, публично преуменьшая важность утечек, в частном порядке «были возмущены тем, что уязвимости, которыми они поделились с Соединенными Штатами, теперь стали достоянием общественности».

В документах содержится информация об оценках НАТО и США планов украинского весеннего контрнаступления.

Как отмечают американские СМИ, раскрытие информации может усложнить план, поскольку документы показывают, сколько западного военного оружия и другого оборудования прибыло на поле боя, сколько украинских солдат обучено его использованию.

«Цель утечек секретных данных очевидна: отвлечь внимание, посеять сомнения и взаимные подозрения, посеять раздор», — пояснил в субботу в Twitter советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Утечки предполагают, что в некоторых случаях Соединенным Штатам удавалось предупреждать Украину о готовящихся атаках, в них упоминается внутреннее планирование ГРУ, российской военной разведки, и группы «Вагнера», что предполагает: Соединенные Штаты проникли внутрь и «скомпрометировали» и ГРУ, и «Вагнера», отмечает NYT.

Согласно одной из утечек, эмиссары «Вагнера» в феврале тайно встретились с «турецкими контактами», пробравшись на территорию НАТО в поисках оружия и снаряжения. В документе, посвященном встрече в Турции,

предполагается, что западноафриканская страна Мали может выступать в качестве «доверенного лица» и приобретать оружие в Турции от имени «Вагнера».

Выбор Мали в качестве «фигового листка» показывает, насколько влиятельной стала компания Евгения Пригожина.

«Проникновенье наше по планете особенно заметно вдалеке», как пел классик. В другом из просочившихся документов говорится, что в конце февраля партнеры ЧВК «Вагнер» планировали «осторожно» отправиться на Гаити, чтобы оценить возможность заключения контракта с правительством этой страны для борьбы с бандами, которые контролируют обширные районы столицы, убивают и похищают тысячи людей. В октябре премьер-министр Гаити Ариэль Анри обратился с просьбой о развертывании иностранных сил обеспечения безопасности, но США и их союзники не отреагировали. Жан-Жуниор Жозеф, официальный представитель правительства Гаити, отрицает, что правительство связывалось с компанией Пригожина или встречалось с его партнерами.

Как отмечают в Вашингтоне, прокремлевские СМИ и соцсети называют утечку в Пентагоне «дезинформацией западных и украинских спецслужб», а Украина, наоборот, — «результатом действий российской разведки». Ясно одно: утечка широко используется в информационной войне, которая, в свою очередь, базируется на сознательной и направленной дезинформации. На первый взгляд от утечек пострадали все: и Москва, и Киев, и в первую очередь Вашингтон. Но пока расследование ведется, окончательные выводы делать рано.

Александр Панов,

собкор «Новой газеты» в Вашингтоне

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