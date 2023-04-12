Мнение: Завал складов в СНГ, бельгийское жульё и британское нарушение санкций

1. Россия настолько успешно обходит санкции, что не все оказались к этому готовы. В частности, соседние страны СНГ уже с трудом справляются с необычайно мощным потоком едущих в Россию товаров (ссылка):



Параллельный импорт в Россию привел к нехватке складов в СНГ, об проблеме со складской инфраструктурой в транзитных странах из-за его роста стало известно изданию «Коммерсантъ».

Отмечается, что спрос на складские площади в Белоруссии, Казахстане, Киргизии со стороны российских логистов и ритейлеров вырос вдвое, найти подходящие объекты становится все сложнее.

В NF Group подсчитали, что компаниям из России требуется около 400 тысяч квадратных метров для хранения в странах постсоветского пространства, поскольку объем параллельного импорта с начала его запуска в марте 2022 года достиг 20 миллиардов долларов или 2,4 миллиона тонн товаров к декабрю.

Значительный спрос столкнулся с серьезной нехваткой предложения. В Казахстане, Грузии, Армении, Киргизии и Таджикистане свободные площади практически отсутствуют, в Белоруссии составляют не более 2,8 процента из 1,6 миллиона квадратных метров на готовых объектах, в Узбекистане — 4,5 процента от 207 тысяч квадратных метров.

Логистические операторы отмечают, что недостаточное количество складских помещений осложняет дальнейший рост объемов параллельного импорта в Россию.

2. Внезапно, потерявшиеся замороженные российские активы в Европе нашлись. Бельгийцы зарабатывают на них сотни миллионов евро в год (ссылка):



Бельгия получила «непредвиденные» доходы в размере 625 миллионов евро, которые были получены за счет налогообложения процентов от размещения замороженных российских активов. Об этом сообщает Le Soir.

По информации издания, по большей части это связано с присутствием на бельгийской территории международной депозитарной и расчетно-кассовой компании по облигациям и акциям Euroclear, владеющей весомым количеством замороженных российских активов.

При этом Euroclear их не просто хранит, а инвестирует средства, полученные в рамках выплат по облигациям и купонам. Всего в 2022 году депозитарий получил проценты в размере 821 миллион евро, которые облагаются налогами. Отмечается, что в 2023 эта сумма продолжит расти, но темпы роста замедлятся.

По данным Казначейства Бельгии, Брюссель заморозил российские средства на 250 миллиардов евро и стал лидером по этому показателю среди стран Европы.

3. Британские компании нарушают британские же санкции против России, речь идёт об огромных суммах. Это одна из проблем американского блока — он состоит из жуликов, которые не способны соблюдать договорённости, чтобы выступать единым фронтом против своего противника (ссылка):

Британская компания Mykines с начала специальной военной операции на Украине организовала продажу в Россию электроники на 1,2 миллиарда долларов. Это выяснила Financial Times.

В проанализированных газетой таможенных данных говорится, что товары на сумму не менее 982 миллионов долларов подпадают под экспортные ограничения Великобритании, и их продажа представлять собой нарушение санкций. При этом уточняется, что продукция поступала в Россию из третьих стран, в основном из Китая. Издание отмечает, что этот канал поставок ставит под сомнение эффективность антироссийских рестрикций.