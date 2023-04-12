 

Терапевт Фостер: Ночная потливость часто вызывается гормональными и эндокринными нарушениями

12.04.2023, 20:00, Разное
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По словам Джеффа Фостера, британского врача, специализирующегося на гормональных и эндокринных нарушениях, сильная ночная потливость часто может быть вызвана этими состояниями. Доктор пояснил о причинах проблемы в интервью газете The Sun.

Джефф Фостер объяснил, что ночная потливость может быть вызвана двумя типами медицинских состояний. Человек, испытывающий сильную потливость из-за психологических факторов, обычно переживает стресс, беспокойство, повышенную тревожность и повышенный уровень определенных, так называемых гормонов стресса, таких как адреналин или кортизол.

Врач также отметил, что ночная потливость, вызванная неустойчивым психоэмоциональным состоянием, обычно длится недолго. Специалист отметил, что если человек продолжает испытывать повышенную ночную потливость более нескольких недель, пора обратиться к врачу. Также проблема может быть вызвана гормональными и эндокринными нарушениями. Эти состояния как правило возникают в результате возрастных изменений или некоторых заболеваний. В редких случаях ночная потливость может свидетельствовать о развитии опухоли.


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