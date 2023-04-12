Доктор Никулина: Острая тяга к сладкому может указывать на проблемы с поджелудочной железой или кишечником

Терапевт Ирина Никулина заявила, что острая тяга может быть вызвана нарушениями в работе желудка и кишечника, а также стрессом или недостатком микроэлементов.

Терапевт считает, что одним из факторов, способствующих непреодолимому желанию съесть что-то сладкое, может быть инсулинорезистентность. Это состояние, при котором клетки организма не чувствительны к инсулину. Если такая резистентность развивается, то может привести к диабету. В этом случае у человека повышается уровень сахара в крови.

Ирина Никулина заявила, что распространенными причинами проблем с кишечником являются кандидоз или грибки Candida.Недостаток микроэлементов также может привести к сильному желанию употребить сладкие продукты. Недостаток хрома также может спровоцировать подобную тягу.