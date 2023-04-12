В моде минимализм: тенденции педикюра на вторую половину весны

Ближе к концу весны уже можно потихоньку прятать в шкаф закрытую обувь и переобуваться в сандалии, босоножки. А это значит, что пришло время позаботиться о педикюре. В этом году в тренде будет яркий и женственный минимализм.

Розовый

Розовый цвет – это беспроигрышный вариант как в маникюре, так и в педикюре. Нежные женственные оттенки всегда в тренде и никогда не выйдут из моды. Актуально не только матовое, но и перламутровое покрытие, которое превращает ногти в изящные жемчужинки. Первый вариант больше подходит для повседневной носки и офиса, а второй сделает вас королевой вечеринки или пляжа.

Небесно-голубой

Этот оттенок придется достаточно часто видеть в маникюре и педикюре в сезоне весна-лето 2023 года. Он подходит мечтательным особам для создания нежных романтических образов. Кроме того, это просто идеальный вариант педикюра, который можно сделать перед поездкой в отпуск, ведь он вызывает прямые ассоциации с морем. Голубой педикюр особенно хорошо смотрится с белой одеждой и обувью.

Черный

Может показаться, что это не самый удачный вариант на лето, но это ошибочное мнение. Черный – это элегантный цвет, который никогда не подводит и очень хорошо вписывается в образ независимо от сезона. Он выглядит сдержанно и в то же время страстно. Немаловажно, что такой цвет лака никогда не выходит из моды.

Оранжевый

Оранжевый – один из главных цветов весны 2023 года. Стилисты рекомендуют использовать его как в маникюре, так и в педикюре. Этот сочный и солнечный цвет прекрасно гармонирует не только с яркой летней одеждой, но также с классическими деловыми нарядами, выдержанными в строгих оттенках.

Телесный

Если разноцветный педикюр кажется вам слишком броским, и вы предпочитаете естественные решения, отдавайте предпочтение телесным оттенкам. Вы не проиграете, если сделаете ставку на нюдовый лак от бежевого до коричневого. Выбирайте оттенок под настроение, а также под цвет загара. Чем темнее кожа, тем светлее должен быть лак.

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Белый

Это просто идеальный цвет для второй половины весны и летних месяцев. Он просто отлично вписывается в легкий непринужденный образ теплого времени года, хорошо гармонирует с любыми оттенками одежды. Но самое главное – белый лак визуально усиливает эффект загара.

Зеленый

Зеленый цвет будет популярным во всем, от элементов гардероба и аксессуаров до педикюра. Для летнего нейл-арта следует выбирать травянистые оттенки, которые вызывают ассоциации с цветущей природой. Кроме того, в тренде будет изумрудно-зеленый тон. Такой педикюр следует делать либо под очень яркие образы, либо под что-то минималистичное и сдержанное (белая, телесная цветовая гамма одежды).

Электрический синий

Если вы ищете яркий и броский оттенок для летнего педикюра, вы не прогадаете, выбрав синий электрик. Поверьте, с такими ноготками все взгляды будут прикованы только к вашим ножкам.

Бордовый

Этот оттенок неподвластен времени, он всегда притягивает взгляды и вызывает симпатию, подчеркивает красоту ногтей. Он невероятно стильный, и подходит абсолютно для любого времени года. Летом на него стоит обратить внимание деловым женщинам.