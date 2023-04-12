 

Старт, и ракеты вперед! Настоящие артефакты ракетно-космической техники

12.04.2023, 19:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Чтобы приобщиться к быту космонавтов и убедиться в
технических достижениях ракетостроения, необязательно покидать Землю.
Приезжайте в космическую столицу России — Самару. Музейно-выставочный комплекс
в этом чудном городке напомнит об истории освоения Космоса и мысленно унесет к
далеким россыпям звезд.

Внутри здания можно посетить несколько экспозиций, главная
из которых представляет настоящие артефакты ракетно-космической техники.

Внимания заслуживает целый ряд макетов, изображающих функционал
и визуальную составляющую культовых ракет. В частности, трехступенчатая ракета “Восток”, которая 12 апреля 1961 года в 9:08 по московскому
времени вывела первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту.

Отдельное удовольствие — видеть вращение космонавта на
центрифуге. А при помощи мультимедийных инсталляций интересно почитать и послушать
лекции о жизни и важнейших задачах человека в Космосе.

Работают космонавты восемь часов с перерывом на кофе. В середине
дня — обед. Совместные обеды положительно влияют на взаимоотношения членов
экипажа. На орбите едят примерно то же, что и на родной планете. Ставшие
символом космического питания тюбики сейчас используются редко — со временем преимущество получили банки.

А как же вода в Космосе? И на это в музее “Самара
космическая” есть ответ. На выставке представлена бортовая емкость 5-У №1766
системы водообеспечения “Колос-5Д”. Она предназначена для снабжения
питьевой (консервированной ионным серебром, — Прим. ред.) водой во время полета
на КК “Союз”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04.21 / Путин в своем послании только раз вспомнил об Украине

04.02.22 / Путин изложил Си Цзиньпину позицию РФ на переговорах о безопасности

29.11.21 / “Коля, и ты туда же!”, “На пятом десятке свихнулся”. Басков показал маникюр и тату в необычном месте

12.01.22 / В Индии обнаружены странные наскальные изображения возрастом до 30 тысяч лет

26.11.20 / Пашинян отреагировал на резолюцию Сената Франции о признании Карабаха

28.08.21 / Ученые рассказали, когда физкультура помогает увеличивать лишний вес тела

10.09.21 / Россия решила снять ограничения на авиасообщение с Белоруссией

27.10.21 / Гордон: Пребывание Тарана на посту министра обороны было недоразумением. Резников – блестящая кандидатура на эту должность

17.10.20 / Жителей Ивановской области обязали носить маски на улице и в подъездах

24.02.21 / В Крыму отреагировали на девятый иск Украины к России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика