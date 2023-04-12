Старт, и ракеты вперед! Настоящие артефакты ракетно-космической техники

Чтобы приобщиться к быту космонавтов и убедиться в

технических достижениях ракетостроения, необязательно покидать Землю.

Приезжайте в космическую столицу России — Самару. Музейно-выставочный комплекс

в этом чудном городке напомнит об истории освоения Космоса и мысленно унесет к

далеким россыпям звезд.

Внутри здания можно посетить несколько экспозиций, главная

из которых представляет настоящие артефакты ракетно-космической техники.

Внимания заслуживает целый ряд макетов, изображающих функционал

и визуальную составляющую культовых ракет. В частности, трехступенчатая ракета “Восток”, которая 12 апреля 1961 года в 9:08 по московскому

времени вывела первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту.

Отдельное удовольствие — видеть вращение космонавта на

центрифуге. А при помощи мультимедийных инсталляций интересно почитать и послушать

лекции о жизни и важнейших задачах человека в Космосе.

Работают космонавты восемь часов с перерывом на кофе. В середине

дня — обед. Совместные обеды положительно влияют на взаимоотношения членов

экипажа. На орбите едят примерно то же, что и на родной планете. Ставшие

символом космического питания тюбики сейчас используются редко — со временем преимущество получили банки.

А как же вода в Космосе? И на это в музее “Самара

космическая” есть ответ. На выставке представлена бортовая емкость 5-У №1766

системы водообеспечения “Колос-5Д”. Она предназначена для снабжения

питьевой (консервированной ионным серебром, — Прим. ред.) водой во время полета

на КК “Союз”.