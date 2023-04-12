Старт, и ракеты вперед! Настоящие артефакты ракетно-космической техники
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Чтобы приобщиться к быту космонавтов и убедиться в
технических достижениях ракетостроения, необязательно покидать Землю.
Приезжайте в космическую столицу России — Самару. Музейно-выставочный комплекс
в этом чудном городке напомнит об истории освоения Космоса и мысленно унесет к
далеким россыпям звезд.
Внутри здания можно посетить несколько экспозиций, главная
из которых представляет настоящие артефакты ракетно-космической техники.
Внимания заслуживает целый ряд макетов, изображающих функционал
и визуальную составляющую культовых ракет. В частности, трехступенчатая ракета “Восток”, которая 12 апреля 1961 года в 9:08 по московскому
времени вывела первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту.
Отдельное удовольствие — видеть вращение космонавта на
центрифуге. А при помощи мультимедийных инсталляций интересно почитать и послушать
лекции о жизни и важнейших задачах человека в Космосе.
Работают космонавты восемь часов с перерывом на кофе. В середине
дня — обед. Совместные обеды положительно влияют на взаимоотношения членов
экипажа. На орбите едят примерно то же, что и на родной планете. Ставшие
символом космического питания тюбики сейчас используются редко — со временем преимущество получили банки.
А как же вода в Космосе? И на это в музее “Самара
космическая” есть ответ. На выставке представлена бортовая емкость 5-У №1766
системы водообеспечения “Колос-5Д”. Она предназначена для снабжения
питьевой (консервированной ионным серебром, — Прим. ред.) водой во время полета
на КК “Союз”.
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