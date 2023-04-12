Скандалы: Островной предприниматель

Как экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников построил платные парковки и перебрался на Кипр

Концессионный договор между Севастополем и парковщиками, заключенный во времена губернаторства Дмитрия Овсянникова, нельзя расторгнуть бесплатно. А концессионер почему-то и не настаивает выплате на долга. Хочет, чтобы его имя забыли?

Губернатор

Дмитрий Овсянников занимал должность полноценного губернатора Севастополя меньше двух лет. Но он вместе со своей командой, сформированной из его приятелей по прежней работе в Удмуртии и Москве, прочно впечатался в память горожан. Президент России освободил Овсянникова от должности по его просьбе почти четыре года назад, но деяния губернатора аукаются городу федерального значения до сих пор.

Колоссальные деньги, выделяемые Москвой, тратились с каким-то лихим драйвом, но без видимого эффекта. Например, было провалено строительство очень важных для города очистных сооружений: из-за низкого качества подготовки документов и бюрократической неразберихи стройка зашла в тупик, а предназначенные для её финансирования 2 млрд бюджетных рублей оказались на счетах лопнувшего ПАО «ОФК Банк» без надёжной страховки.

После Севастополя Овсянников вернулся в Минпромторг на должность замминистра. Но и там долго не удержался: в 2020 был уволен из-за скандала в аэропорту Ижевска, где нецензурно выражался. Министр Денис Мантуров посчитал это «недопустимым ни для кого, а тем более для государственного служащего, еще и такого уровня». «Единая Россия» его тоже не простила, президиум генсовета исключил Овсянникова из партии по рекомендации комиссии по этике.

Все эти события в жизни Дмитрия Овсянникова происходили на фоне массового введения и ужесточения западных санкций против россиян.

Истец

Европейские санкции против Овсянникова были введены в 2017 году в связи с действиями, «угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». К ним относилось участие в выборах, где он был избран губернатором Севастополя. Овсянников стал активно бороться за снятие с себя санкций, подал иск в суд ЕС общей юрисдикции. Среди аргументов, которые он приводил в пользу решения об отмене санкций, был его уход со всех официальных должностей и желание зарегистрировать компанию и вести бизнес на Кипре.

Кипр россиянами ценится не только из-за климата и того, что Афродита (а на самом деле Киприда) появилась из морской раковины именно на его побережье, а еще и из-за удобства ведения здесь бизнеса. Самое интересное, что суд внял аргументам безработного экс-губернатора. Председатель первой инстанции суда ЕС, единолично рассматривавший ходатайство, сначала вынес определение об отказе в запрашиваемых мерах. Однако 26 октября 2022 года суд ЕС удовлетворил иск Дмитрия Овсянникова к Совету ЕС о снятии санкций.

Концессия

Недавно достоянием гласности стал еще один эпизод деятельности Дмитрия Овсянникова в Севастополе, который привязывает его его именно к Кипру. В 2016 году, когда Овсянников был еще врио губернатора, департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя заключил концессионный договор на 12 лет с компанией «Вессолинк» (VessoLink). Ее директор Олег Бадера делился планами с севастопольской прессой: «основным направлением деятельности группы компаний является создание интеллектуальных систем управления…». За 900 миллионов рублей она взялась оснастить Севастополь устройствами фиксации нарушений ПДД и паркоматами. За это коммерсанты будут получать четвертую часть денег от штрафов и парковок.

Разматывая клубок родственных связей, можно выяснить: кроме компании-концессионера под руководством управляющей компании «Вессолинк» работает еще и ООО «Ситипаркинг» (Москва, Сколково, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, средняя численность 4 человека). Уставный капитал 10 000 руб, учредитель — Абатал Инвестментс лимитед, (ABATAL INVESTMENTS LIMITED, Никосия, Кипр, директор Олег Бадера, у двоих других руководителей русские фамилии).

В 2017-2020 годах были заключены пять дополнительных соглашений к первоначальному договору. Увеличили плату в пользу парковщиков, причем без согласования с антимонопольным органом. Тогда же скорее всего и заменили исполнителя, поскольку с 2017 года в прессе при упоминании о концессионном договоре на смену «Вессолинку» загадочным образом приходит ООО «Безопасные дороги Севастополя». Фирма, зарегистрированная в 2014 году в Инкермане, это пригород Севастополя (прибыль 2021 года – 131 млн руб, московский учредитель, деятельность в области связи на базе проводных технологий). По условиям скорректированного концессионного соглашения теперь уже ООО «Безопасные дороги Севастополя» взяло на себя обязательства по установке в Севастополе камер для фиксации нарушений правил дорожного движения и организации парковочных мест, а город принял обязательства по выплате ООО-концессионеру компенсации операционных и финансовых затрат, включая возврат банковского кредита. У концессионера чистая биография – никакого Кипра, никакой связи с Овсянниковым.

Засада

Антимонопольная служба (УФАС) Крыма и Севастополя заподозрила, что процедура выбора концессионера была неконкурентной и не соответствовала правилам, а условия соглашения не соответствовали нормам закона. Выяснилось, что депутаты заксобрания даже не смогли изучить кабальный договор: департамент транспорта категорически отказался предоставить документы, ссылаясь на коммерческую тайну. Полгода назад УФАС стало в суде добиваться признания соглашения недействительным.

Потому что на деле с момента заключения концессионного соглашения условия соглашения обеспечивали только интересы подрядчика и его бенефициаров. Из-за этого город Севастополь лишался возможности использовать полученные от уплаченных в качестве штрафов средства.

В 2022 году следующий губернатор – Михаил Развожаев — посочувствовал то ли «Безопасным дорогам», то ли казне Севастополя. Он заявил: «К сожалению, получается, что расторжение договора несёт для нас большие финансовые риски, чем продолжение его исполнения. Хотя я с вами согласен, договор кабальный изначально был заключён». Во исполнение соглашения в 2021 году севастопольский бюджет дополнительно выделил концессионеру более 100 млн рублей за эксплуатацию камер на дорогах.

Город ничего не заработал, более того, на сегодняшний день его задолженность перед ООО «Безопасные дороги Севастополя» превысила 1 млрд 260 млн рублей. Но концессионер по какой-то причине сам от уплаты долга отказался. Чтобы окончательно забыть о кипрском предпринимателе Овсянникове?

Тамара Лапшинская

Оригинал материала: “Наша Версия”