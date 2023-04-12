Невролог Алехина назвала простой метод снижения риска развития деменции

Эксперты полагают, что регулярные осмотры глаз и процедуры по улучшению зрения могут снизить риск развития деменции.

Мозг является начальным очагом болезни Альцгеймера, хотя для появления симптомов могут потребоваться десятилетия. Исследования показали, что заболевание, которое лишает разума, также поражает сетчатку глаза. По мнению неврологов, поддержание здоровья глаз может помочь снизить этот риск. Хотя лекарств от болезни Альцгеймера не существует, люди часто ищут способы снизить риск развития этого заболевания с возрастом.

Александра Алехина, невролог, заявила, что было проведено много исследований о связи между деменцией и плохим здоровьем глаз. Сканирование сетчатки позволяет обнаружить изменения в кровеносных сосудах, которые могут указывать на ранние симптомы болезни Альцгеймера. Эти результаты могут дать важные подсказки о роли одного из ведущих генов риска развития болезни.

Несмотря на то, что не существует теста для диагностики этого заболевания, исследования показывают некоторые перспективы. Регулярные осмотры глаз могут помочь снизить риск. Хотя болезнь Альцгеймера не является конкретной причиной развития проблемы с глазами или зрением, она может увеличить риск их возникновения.