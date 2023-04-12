В Московской хоральной синагоге выставили свиток Торы, который Гагарин читал в космосе

В Москве впервые показали публике священный текст, который Юрий Гагарин брал с собой в космос и зачитывал вслух на самом опасном этапе полёта.

Взять в космос Тору целиком первый космонавт с Земли не мог из-за ограничений по массе корабля. Поэтому он положил в наружный карман скафандра специально переписанный раввином свиток с отрывком из недельной главы. В тот апрельский день иудеи всего мира читали четвёртый отрывок главы «Шмини».

– Полёт Гагарина состоялся 26 нисана 5721 года. Этот день был рассчитан мудрецами в древности, именно потому на него пришлась глава о том, как Аарон и его сыновья начинают службу в качестве священников – коаним. Снизошедший от Б-га огонь поглотил приношение, возложенное на жертвенник, и Б-жественное Присутствие наполнило Святилище, – сказал, открывая экспозицию, мэр Москвы Сергей Собянин.

«Восток-1» подошёл к Израилю на 87-й минуте полёта, к этому моменту на борту уже почти семь минут развивалась нештатная ситуация. Из-за слабого тормозного импульса автоматика запретила отделение приборного отсека. Траектория корабля становилась непредсказуемой. Преодолевая перегрузки, Гагарин развернул свиток и Земля услышала: «Возьмите хлебное приношение, оставшееся от огнепалимых жертв Г-споду, и ешьте его пресным при жертвеннике, ибо святое святых это». В этот момент крепления приборного отсека сгорели и он отделился точно над Иерусалимом.

Сегодня же в Музее космонавтики торжественно вернули мезузу на люк спускаемого аппарата «Востока».

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