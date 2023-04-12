Вулкан на Камчатке выбросил еще один столб пепла

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил еще один столб пепла, на этот раз на высоту в десять километров. Жителям окрестностей рекомендовано оставаться дома с закрытыми окнами и дверьми. Об этом сообщает телеканал “360”.

Также жителям бесплатно раздают маски и бутилированную воду, так как то, что течет и-под крана пить не рекомендуется.

Видео того, что происходит на Камчатке, появилось в распоряжении Пятого канала. Все в окрестностях вулкана покрыто толстым слоем пепла.