 

Вулкан на Камчатке выбросил еще один столб пепла

12.04.2023, 18:15, Новости дня
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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил еще один столб пепла, на этот раз на высоту в десять километров. Жителям окрестностей рекомендовано оставаться дома с закрытыми окнами и дверьми. Об этом сообщает телеканал “360”.

Также жителям бесплатно раздают маски и бутилированную воду, так как то, что течет и-под крана пить не рекомендуется.

Видео того, что происходит на Камчатке, появилось в распоряжении Пятого канала. Все в окрестностях вулкана покрыто толстым слоем пепла.


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