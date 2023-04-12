Подмосковные врачи спасли мужчину с ножевым ранением в сердце

49-летний мужчина поступил в больницу подмосковного Солнечногорска с ножевым ранением сердца. Врачам удалось спасти пациента, проведя срочную операцию. Об этом сообщает телеканал “360”.

Во время операции было выявлено повреждение перикарда — защитной капсулы сердца, из которой было откачено 300 миллилитров крови. Всего мужчина потерял около литра крови. В настоящее время пациент уже выписан из больницы, чувствует себя хорошо.