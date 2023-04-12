Скандалы: Бутылка онлайн, но завтра

Кто соберет сливки на продажах россиянам алкоголя по интернету

Правительство РФ подготовило законопроект, который осенью позволит начать легальные онлайн-продажи алкоголя. Его лоббировали Минфин и Минпромторг. Сомневается только Минздрав: а будет ли курьер проверять возраст заказчика? А куда девать уже списанное вино, если покупатель окажется моложе 18 лет? Документ близок к внесению в Госдуму. Его сторонники уверены, что запланированный эксперимент поспособствует развитию российского виноделия и повышению сбора алкогольного акциза.

Спиртное, кстати, можно будет купить на сайте «Почты России», но доставка не будет быстрой: бутылки повезут покупателю только через 24 часа после подтверждения заказа. Рестораторы тоже хотят торговать выпивкой на вынос.

Всё выше!

За прошлый год продажи крепкого алкоголя с содержанием спирта выше 25% в РФ выросли на 7,5% и составили 6,8 литров на человека. Это только учтенные объемы потребления. Объем самогона никто не измерял, а гнать «для себя» — не преступление. Впрочем, снижение уровня употребления алкоголя все же является одной из задач нацпроекта «Демография». Примерно столько же пьют в Польше.

Приводить много цифр не стоит, поскольку методы измерения везде разные: одни раскидывают выпитое на всех, включая грудных младенцев, другие предполагают, что у них в стране пьют только после 15 лет. Потребление крепкого алкоголя выросло, особенно там где климат холоднее: Карелия (15,5 л на человека за год), Сахалинская область (14,9 л) и Коми с Магаданской областью (14,6 л). Объем розничной реализации алкоголя в Татарстане, например, вырос после 2021 года на 5%.

С высоких трибун декларируют борьбу за здоровый образ жизни и стремление к уменьшению потребления алкоголя. На деле все обстоит не совсем так. Импортное вино из-за санкций из продажи почти исчезло, привычка пить отечественное еще не укоренилась. В результате потребление вина в прошлом году упало до 6,2 л на человека (-5,5%). Площади под виноградниками в России растут, но все они находятся на юге. А из-за СВО дорога туда стала длиннее и рисковее. Крымские виноделы предупредили о грядущем подорожании вина: оптовая стоимость может вырасти от 3 до 15%. Грядущее подорожание участники рынка объясняют усложнившейся доставкой вин с полуострова после теракта на Крымском мосту.

Везде

Планомерно расширяется платформа для продажи алкоголя. Российская сеть парфюмерии «Подружка» владеет 287 магазинами, в некоторых из них в Москве теперь доступны сидр, тихие и игристые вина (белое, красное и розовое) российского и иностранного производства.

С 2019 года «Почта России» стала продавать в своих отделениях пиво – задействовано 3200 почтовых отделений по всей стране. Почтовики тогда пояснили: основной упор сделан на сельские отделения почтовой связи, которые предоставляют населению доступ к качественной, сертифицированной алкогольной продукции и пообещали: «Почта России» не будет продавать крепкий алкоголь. Пиво выставили у стойки работника отделения, где обычно продают конверты, календари, газеты и прочее.

Кажется, единственные интересанты, которым не удалось пока получить разрешение на легальную продажу алкоголя – санатории. Хотя хозяева крымских здравниц очень хотят получить разрешение на продажу отдыхающим вина (как лечебного средства) на их территориях. Возможно, добьются, поскольку за последние годы владельцы крупных санаториев каким-то образом приобрели и окружающие их прибрежные виноградники, и торговые марки, даже очень старые…

Пилот

Но жизнь идет дальше, бешеными темпами развивается дистанционная торговля, и следующий логичный шаг – включение алкоголя в список разрешенных к доставке товаров. Аналитики рынка недвижимости констатируют: инвесторы снизили интерес к жилью. Они ушли из центров городов в спальные районы. Самый востребованный актив сейчас — аптеки и алкомаркеты (магазины, где продают только спиртное) в новых жилых комплексах. Спрос со стороны алкомаркетов на помещения растет на 40% год к году. Это неплохой бизнес для начинающих коммерсантов: магазины не требуют дорогого холодильного оборудования, могут занимать небольшую площадь (от 50 кв м), а торговля алкоголем обеспечивает устойчивую доходность.

Наиболее высокие темпы роста выручки в четвертом квартале 2022 года показала Mercury Retail Group (владелец сетей «Красное & белое» и «Бристоль»). Для демонстрации динамики рынка приведем их цифры — оборот увеличен на 31,8%, до 282,4 млрд руб.

По данным СМИ, число торговых точек российской розничной сети по продаже алкоголя «Красное & белое» превысило 8 тысяч, ее магазины работают в 56 регионах страны. Численность сотрудников – более 100 тысяч человек, количество грузовиков, перевозящих товар – 3500. Теперь, скорее всего, к ним добавятся велосипеды курьеров.

В феврале Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) через своего президента Игоря Бухарова обратилась к спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко с просьбой снять запрет на дистанционную торговлю алкоголем для рынка общепита. Выходит, заинтересованным структурам удалось «пробить» законодательные акты, разрешающие протестировать онлайн-продажу вина через «Почту России»: они получили одобрение правительственной комиссии. Пилотный проект планируется запустить с 1 ноября нынешнего года по 31 июля 2026 года в двух регионах — Москве и Подмосковье.

Но в ходе пилота правительство может расширить территорию его применения. Например, сообщалось, что Минсельхоз уже предлагал включить в него Санкт-Петербург, Ленинградскую и Нижегородскую области. Аргументировали поправку тем, что предложение о доставке алкоголя будет актуально для людей, живущих в районах, где нет специализированных алкомаркетов или в коттеджных поселках. Сейчас говорят, что будет разрешена онлайн-торговля только российским вином. Но понятно, что по ходу дела и эти правила могут быть скорректированы. Список производителей, которые смогут стать участниками эксперимента, должен составить Минсельхоз.

Тамара Лапшинская

Оригинал материала: “Наша Версия”