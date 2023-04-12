«Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война закончится в тот же день»: Пригожин словами генерала Лебедя ответил на вопрос о поправках к

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался относительно внесенных поправок в закон «О воинской обязанности и воинской службе».

Редакция издания Readovka News отправила на имя предпринимателя запрос, с просьбой прокомментировать, насколько своевременны принятые изменения, получится ли избежать трудностей частичной мобилизации с помощью цифровизации и достаточно ли данного законного воздействия, чтобы повлиять на уклонистов, избегающих службы в ВС. Евгений Пригожин дал короткий ответ, процитировав популярный анекдот.

«Отвечаю на ваш вопрос:

— Абрам Маркович, Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте.

Проблема не в том, как будут отлавливать уклонистов. Проблема в генерале Лебеде», — передает слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Евгений Пригожин заявил, что в рамках частичной мобилизации так и не произошло мобилизации элит. Олигархи и им подобные продолжают жить в состоянии «бесконечного комфорта».