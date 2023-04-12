 

Женщина выжила два дня в затопленном автомобиле в США

12.04.2023, 17:17, Разное
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ВО время наводнения женщина, которая считалась пропавшей без вести, была обнаружена живой в своем автомобиле. Об этом случае, произошедшем в Техасе, пишет theguardian.com.

Женщина пропала 5 апреля, и полиция объявила ее в розыск. Затопленный, покореженный внедорожник черного цвета был обнаружен на расстоянии 12 метров от берега рыбаками, которые вызвали шерифа. Вскоре прибыла полиция, и спасатели начали подтягивать автомобиль к берегу.

Пострадавшая была благополучно извлечена из автомобиля спасателями, которые затем передали ее медицинскому персоналу. Теперь ее жизни ничего не угрожает.


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