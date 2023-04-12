Сколько яиц могут съедать дети каждый день? Идеи здорового завтрака для детей

Яйца являются хорошим источником ключевых питательных веществ, в которых нуждаются дети. В состав желтка и белка входят железо, фолиевая кислота для роста клеток, омега-3 жирные кислоты. В одном яйце содержится примерно 40% суточной нормы белка для ребенка. Это просто суперпродукт, возникает соблазн готовить их как можно чаще. И за этим следует вопрос, а сколько яиц можно ребенку в день. Итак, всего одно яйцо в день – это источник питательных веществ.

В какой форме давать яйца детям

Поскольку яйца являются распространенным аллергеном, разумно начинать с введения яиц в небольших количествах. Диетологи рекомендуют употреблять примерно четверть чайной ложки вареного яйца каждый день, смешанного с другими продуктами. Если ваш ребенок хорошо переносит это количество, постепенно увеличивайте его на четверть чайной ложки, пока он не сможет ежедневно употреблять целое яйцо.

Делая это, внимательно следите за своим ребенком на предмет аллергических симптомов, таких как сыпь. Если у вашего ребенка аллергия на яйца, очевидно, придется избегать этих продуктов, однако аллергию дети могут перерасти, поэтому под руководством медицинского работника можно начать все сначала.

Фриттаты и омлеты – отличный выбор для детей, так как их можно нарезать небольшими кусочками, чтобы ребенок мог самостоятельно питаться. Их также удобно перевозить в коробке для ланча, когда вы отправляетесь на прогулку. Вкусные, питательные и простые в приготовлении яйца – любимое блюдо многих мам и детей на завтрак.

Все хорошо в меру

Яйца обеспечивают детей множеством питательных веществ, необходимых для здорового роста и развития. В одном большом яйце содержится 6,25 грамма белка, что составляет от 18 до 48 процентов от нормы потребления белка для детей в возрасте от 1 до 13 лет, он 60 до 128 процентов нормы витамина А и от 18 до 23 процентов нормы витамина В-12. Витамин А имеет решающее значение для хорошего зрения и здорового роста костей, а витамин В-12 необходим для оптимального развития и когнитивных функций. В одном большом яйце содержится 1,5 грамма насыщенных жиров. Для активного 8-летнего ребенка это всего лишь 1 процент от его ежедневных калорий. Но это количество может быстро увеличиваться с увеличением количества съедаемых яиц, особенно в сочетании с другими продуктами, которые также могут содержать насыщенные жиры.

Придумывайте разные способы вместе

Какой любимый способ употребления яиц вашим ребенком? Омлет с сыром? Жареные яйца с маслом? Отварные с сосисками? Польза яиц сильно зависит от того, как оно было приготовлено. Жиры и масла могут значительно увеличить содержание насыщенных жиров в здоровой пище. Самые полезные способы приготовления яиц – отваривание. Если вы собираетесь их жарить или делать омлет, используйте небольшое количество оливкового масла и не добавляйте сыр.

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Чем больше разнообразия вы сможете внести в рацион вашего ребенка, тем больше питательных веществ он получит. Потребление различных продуктов также снижает разборчивость в еде. Другие источники белка на завтрак – это греческий йогурт с фруктами или мюсли, миндальное масло на цельнозерновом тосте, овсянка с семенами чиа и ягодами или киноа с нарезанными бананами.

Дети от года до 12 лет

Правильное питание в течение всего детства имеет важное значение для стимулирования роста и развития, происходящих в это время .Формирование привычек здорового питания в младшие годы также может заложить прочную основу для будущего здоровья, развития и благополучия в подростковом и взрослом возрасте.

Результаты исследований показывают, что большинство детей придерживаются рациона питания с высоким потреблением необязательных продуктов, таких как торты, печенье, чипсы, выпечка и газированные напитки. В этих продуктах много калорий, но мало питательных веществ. Что касается постного мяса и яиц, то только 4,5% употребляет рекомендуемое количество порций в день.

Подростки

Подростки (в возрасте 13-18 лет) могут питаться нерегулярно, с тенденцией пропускать завтрак, постоянно перекусывать, употреблять большое количество закусок, кондитерских изделий и безалкогольных напитков, экспериментировать с различными диетами и делать неправильный выбор продуктов. Поскольку потребность в питательных веществах в подростковом возрасте высока, что способствует быстрому росту и развитию, важно, чтобы подростки питались здоровой, хорошо сбалансированной пищей. Более 40% потребляемой энергии подростками поступает из высококалорийных продуктов с низким содержанием питательных веществ, включая безалкогольные напитки, бургеры и чипсы. Это в сочетании с низким потреблением овощей и высоким потреблением сахара и натрия (соли).

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Полезные завтраки

Исследования показывают, что 12-15% детей и подростков пропускают завтрак. Подростки, которые пропускают завтрак, с большей вероятностью будут потреблять меньше ключевых питательных веществ, таких как тиамин, рибофлавин, кальций, магний и железо, при этом те, кто ест завтрак, в целом придерживаются более здорового рациона. Изменение пищевых привычек может помочь увеличить потребление питательных веществ и способствовать хорошему общему состоянию здоровья и самочувствию.

Доказано, что яйца имеют более высокий индекс насыщения, чем готовые к употреблению сухие завтраки или белый хлеб, а при употреблении на завтрак яйца могут снизить количество энергии (килоджоулей), потребляемой за обедом. Исследование с участием подростков, которые часто пропускали завтрак, показало, что потребление завтрака с высоким содержанием белка, богатого яйцами, помогает контролировать аппетит и предотвращает перекусы позже в течение дня.

Состояние здоровья

Почти треть (30%) подростков в возрасте 14-18 лет имеют избыточный вес или страдают ожирением, причем этот уровень одинаков у мальчиков (33%) и девочек (28%). Избыточный вес или ожирение существенно увеличивает риск острых проблем со здоровьем и хронических заболеваний. Эти проблемы со здоровьем обычно проявляются во взрослом возрасте. Подростки с избыточным весом и ожирением чаще подвержены факторам риска диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний печени, чем те, у кого нет избыточного веса.

В яйцах относительно мало калорий. Поскольку яйца богаты качественным белком, они также могут повысить чувство сытости, тем самым способствуя большей способности управлять общим потреблением пищи в течение дня.

Яйца, дети и подростки

Яйца – это питательная пища для детей и подростков, содержащая полезные количества необходимых питательных веществ, важных для роста и развития. Исследования, проведенные в США, показали, что регулярное включение яиц в рацион детей и подростков повышает качество рациона и потребление ряда необходимых питательных веществ, включая холин, витамины группы В, витамин D и селен, а также антиоксиданты лютеин и зеаксантин.

Заключение

В целом, яйца – это высокопитательный продукт, который может играть важную роль в рационе детей и подростков. Яйца рекомендуются съедать полностью, как часть здорового рациона питания, который также включает достаточное количество цельнозерновых, фруктов, овощей, молочных продуктов или их альтернатив, нежирного мяса, рыбы и птицы и полезных жиров.

Экспериментируйте, подавая каждый день яйца в новой форме. Запеченные на тостах, нарезанные кружочками и переложенные овощами, зажаренные с сыром и кружочками моркови.