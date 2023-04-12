Скандалы: Газпром метит в Мечел

Газпромбанк, похоже, собрался обанкротить «Мечел» неожиданным требованием крупного долга

Крупнейший кредитор «Мечела» Газпромбанк неожиданно решил взыскать с компании и её дочернего предприятия «Управляющая компания Мечел-Сталь» почти 12 миллиардов рублей задолженности. Она связана с нереструктурированной частью кредита на 471 миллион долларов от 2010 года. Для «Мечела» эта новость стала шоком, поскольку со стороны Газпромбанка не было даже предварительных предупреждений. Чем Челябинской корпорации грозит такой неожиданный поворот, давайте разбираться.

Газпромбанк (ГПБ) подал в Арбитражный суд Москвы два иска к «Мечелу» и его дочерней структуре «Управляющая компания Мечел-Сталь». Причем исков – два. По одному из них банк требует с «Мечела» 11,9 миллиарда рублей, требования по второму пока неизвестны. Ответчик подавал ходатайство об отзыве исков, аргументируя тем, что истец не предпринял попыток досудебного урегулирования. При этом металлурги утверждают, что не имеют просроченной задолженности перед Газпромбанком и погашают кредиты с опережением графика, поэтому обращение банка в суд стало неожиданностью для компании.

Справка

В концерн «Мечел» входят производители угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин и члены его семьи контролируют около 51,5% акций компании, остальные акции находятся в свободном обращении. В сентябре 2021 года Газпромбанк вышел из капитала «Мечела», полностью продав свою долю в 9,35%.

Из миллиардеров в миллионеры

Проблемы у «Мечела» возникали и раньше. Их суть – в активной экспансии компании в середине нулевых годов, которая всегда проводилась за счёт кредитов. В 2004 году «Мечел» покупает «Ижсталь», порт Посьет на Японском море и порт Камбарка в 2005-м. В 2006 году компания приобретает Московский коксогазовый завод. 2007 год стал самым «богатым» на покупки: Южно-Кузбасская ГРЭС, «Кузбасэнергосбыт», Братский завод ферросплавов, порт Темрюк на Таманском побережье Азовского моря, Тихвинский ферросплавный завод, а также право на разработку Уватского месторождения кварцитовых руд. В том же году компания совершает свою главную покупку — контрольный пакет акций компании «Якутуголь», в состав которой входит Эльгинское месторождение угля, одно из крупнейших в мире, запасы которого оцениваются в 2,2 миллиарда тонн.

До кризисного 2008 года по версии Forbes Игорь Зюзин занимал 12-е место в списке богатейших россиян с состоянием 13 миллиардов долларов. Но уже к 2014 году его состояние рухнуло до 450 миллионов долларов. За это же время капитализация «Мечела» с 24 миллиардов долларов упала до 700 миллионов. При этом общий объём долгов концерна достиг 10 миллиардов долларов. Поэтому неудивительно, что и новый проект Зюзин решил развивать за счёт заёмных средств.

Рельсы и банковский синдикат

В 2010 году «Мечел» вознамерился построить универсальный рельсобалочный стан на Челябинском металлургическом комбинате. Для этого и понадобился кредит почти в полмиллиарда долларов. Организатором кредитного банковского синдиката был BNP Paribas, предложивший 103 миллиона евро. Второй участник – UniCredit – вложил 89 миллионов евро, доля Газпромбанка составила 219,4 миллиона долларов. Срок погашения перед Газпромбанком истёк в июле 2019 года, а перед BNP Paribas и UniCredit – в январе 2021 года.

Поначалу всё шло нормально, но в 2012 году произошёл обвал мировых цен на уголь. Это стало серьёзным ударом по «Мечел» и концерну стало сложно обслуживать свои долги. С 2015 по 2017 годы «Мечел» вёл интенсивные переговоры с кредиторами о реструктуризации задолженности. Крупнейшими кредиторами концерна стали Газпромбанк и ВТБ.

В это же время концерн продал 51% своих долей в компаниях Эльгинского угольного комплекса: «Эльгауголь», «Эльга-дорога» и «Мечел Транс Восток» компании «А-Проперти» Альберта Авдоляна за 89 миллиардов рублей. Эту выручку «Мечел» направил на погашение долгов перед Газпромбанком и ВТБ. Если после реструктуризации долга до сделки по Эльгинскому комплексу задолженность составляла 335 миллиардов рублей, то после продажи доли сумма снизилась до 237 миллионов.

В контексте неожиданной проблемы интересен факт, что в 2020 году кредиторы и «Мечел» достигли договорённости соглашения о продлении срока погашения долгов до 2027 года без предоставления отсрочки погашения основного долга. Более того, по этому же соглашению срок может быть продлён до 2030 года, если «Мечел» не будет нарушать платёжные обязательства в течение 2020–2027 годов.

И тут неожиданный ход делает ГПБ.

Газпромбанк атакует

С точки зрения нынешнего состояния «Мечела» решение ГПБ о полном взыскании долга выглядит, мягко говоря, странно. В 2021–2022 годах финансовое положение концерна улучшилось благодаря росту цен на уголь. Выручка по итогам 2022 года выросла на 6% до 5,7 миллиардов долларов. При этом чистый долг сократился на 19% до 3 миллиардов долларов. При таких показателях «Мечел» вполне способен обслуживать долговые обязательства по достигнутым соглашениям без нарушений и сбоев. Да и иск на 12 миллиардов рублей концерн может выплатить единовременно – финансовое положение позволяет. Но дело в том, что при таком раскладе итог для «Мечела» может стать непредсказуемым.

Как сообщил Интерфакс, «Мечелу» удалось договориться о реструктуризации не всего долга, а 90%. И речь может идти о полном погашении неструктурированной части долга. В коммерсанте предположили, что ГПБ таким образом требует погасить транш одного из иностранных банков синдиката, который пришлось финансировать Газпромбанку. Как отметила партнер и руководитель санкционной практики АБ «А-Про» Екатерина Макеева, в случае иска суду придётся определить статус ГПБ – будет ли он «надлежащим» истцом. Но если финансирование кредита «Мечелу» в 472 миллиона долларов производилось действительно тремя банками, то истец будет «надлежащим».

Доктора вызывали?

Это не анекдот. В июле 2008 года Владимир Владимирович Путин, занимая в те годы пост Премьер-министра Правительства РФ, ждал Игоря Зюзина на заседание по вопросам металлургии. Зюзин на это заседание не явился.

«Конечно, болезнь есть болезнь», – сказал премьер, и посоветовал владельцу «Мечела» поскорее выздороветь.

«Иначе к нему доктора придётся послать и зачистить все эти проблемы», – подытожил В.В.П.

Зачистка?

Выше уже было сказано, что «Мечел» вполне способен погасить все 12 миллиардов рублей единоразово, это небольшая проблема для нынешнего финансового состояния концерна. Проблема кроется в другом. Сам факт подачи иска от ГПБ и начало его рассмотрения судом могут привести к кросс-дефолту по остальным долгам «Мечела» другим кредиторам. Кто сможет помешать им подать такие же иски в суд? А это уже проблема, прямо грозящая банкротством концерна. Выплатить все долги всем и сразу «Мечел» не сможет.

В этой ситуации эксперты видят два варианта развития событий.

Кирилл Чуйко из БКС полагает, что Газпромбанк на самом деле не намерен всерьёз судиться с «Мечелом». Договорённости по структуризации долга до 2027 года достигнуты, и концерн вполне может их выполнять без срывов. Эксперт считает, что ГПБ таким образом выстраивает позиции для новых переговоров. О чём они могут быть, непонятно. Но если ГПБ решил «попугать» таким иском, то, видимо, речь пойдёт об ужесточении условий реструктуризации кредита.

Второй вариант печальнее для «Мечела» – банкротство. В случае кросс-дефолта в суд пойдут все кредиторы. Выше уже сказано было, что «Мечел» всё и сразу выплатить не в состоянии, что означает начало процедуры банкротства. И её ход будет определять тот кредитор, который первым пойдёт в суд. В нашем случае Газпромбанк уже стал первым, подавшим иск на выплаты долга.

Партнер NSP Арам Григорян предположил, что в этом случае перед иностранными банками возникнет дилемма: вступить в процедуру банкротства, которая может продлиться много лет, или продать свои требования к «Мечелу» с дисконтом. И здесь вновь на сцену выходит инициатор банкротства – Газпромбанк, который, видимо, и скупит долговые обязательства концерна у иностранцев. И по факту всей процедурой будет управлять ГПБ. Другими словами, он станет хозяином «Мечела».

А почему бы не завладеть концерном, который начал выходить из кризиса и показывает хорошие финансовые результаты, через его банкротство? Всего лишь предположение…

Сергей Апасов

Оригинал материала: “Наша Версия”