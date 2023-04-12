 

МИД РФ потребовал от Вашингтона выплатить гонорар Дмитрию Рогозину за лекции перед американскими студентами

12.04.2023, 16:33, Разное
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На очередном заседании Совбеза ООН Василий Небензя поздравил всех участников с Днём космонавтики и передал слово официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, выступившей в режиме видеоконференции.

– Я, конечно, поздравляю всех присутствующих с великим праздником, но именно в этот день хотелось бы обратить внимание на недружественную позицию США в отношении России, – заявила она.

Речь Захаровой была посвящена научно-просветительской деятельность экс-главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. По словам МИД, американские партнёры до сих пор не выплатили учёному гонорар за курс лекций перед студентами Массачусетского технологического института, которые он прочёл в качестве ответного шага на выступление главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска перед участниками просветительского марафона, организованного в 2021 году Всероссийским обществом «Знание».

– Хочу напомнить, что мы свои финансовые обязательства перед господином Маском выполнили в полном объёме, – подчеркнула она. – В то же время Вашингтон бесплатно воспользовался опытом одного из наших лучших специалистов в космонавтике. Кроме того, сегодня Дмитрий Олегович уже не занимает столь высокий пост и деньги будут для него хорошим подспорьем. Вместо исполнения своих обязательств Рогозина включили в санкционные списки, а отключение российских банков от системы SWIFT делает невозможным выплату ему гонорара.

Американский представитель в ООН Линда Томас-Гринфилд ответила на претензии Захаровой: «Лекции Рогозина не были организованы государством США. Контракт подписывался одной из лотерейных компаний – обращайтесь туда».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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