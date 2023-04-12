Стрижка “Рейчел”: как выглядит, способы укладки и примеры с челкой-занавеской, длиной до плеч и не только

Прическа “Рейчел”, прославившаяся благодаря героине Дженнифер Энистон в популярном телешоу «Друзья» в девяностых годах, остается любимой и все еще популярной на протяжении десятилетий. Несмотря на то что ей почти 30 лет, эта стрижка выбирается модницами в 2023 году. Ее привлекательность заключается в универсальности, а также многослойности, что можно адаптировать к самым разным формам лица и типам волос.

Как уложить волосы с прической “Рейчел”

Общий вид прически во многом будет зависеть от стиля, но в целом укладка – это довольно просто. Рекомендуется нанести спрей для придания объема у корней на влажные волосы. Вы можете применить муссы с гибкой фиксацией, которые еще и помогут защитить волосы от перегрева. На кончики стоит нанести моделирующее средство, потому как локоны в нижней трети должны быть немного приподнятыми.

Затем, используя круглую щетку, вы должны будете придать объем у корней и добиться упругости. Укладывая локоны, которые обрамляют лицо, поместите круглую щетку под пряди и перемещайте ее вперед, чтобы придать прическе культовую форму.

Если вам неудобно пользоваться круглой щеткой, вы можете применить горячие бигуди на сухих волосах. После сушки феном следует нанести немного текстурного спрея для объема и легкой фиксации. Этот же спрей можно использовать для того, чтобы подправить отдельные пряди.

Современная “Рейчел” с челкой-занавеской или длинные локоны со множеством слоев

Когда волосы имеют среднюю длину, можно дополнить их современной челкой-занавеской, которая позволит придать прическе еще большую подвижность. Если же волосы имеют еще более внушительную длину, можно отказаться от челки, а локоны по двум сторонам от лица сделать более длинными таким образом, чтобы они спускались к ключицам.

С короткими прядями или локонами до подбородка

Несмотря на то что у вас могут быть довольно длинные волосы или волосы средней длины, чуть ниже лопаток, вы можете дополнить стрижку “Рейчел” короткими прядями, которые будут иметь плавные переходы. За счет этого укладку можно будет выполнить таким образом, чтобы завить кончики немного больше.

Если вы хотите подчеркнуть черты вашего лица, используйте пряди до подбородка. Это позволит создать более сбалансированный вид для круглой формы лица.

Более короткая длина

Такую прическу с более короткими прядями можно укладывать, чтобы добиться легкой небрежности. При этом челка может почти перекрывать глаза и быть представлена в виде занавески. Отдельные пряди слишком сильно закручивать не стоит, ведь в этом случае нельзя будет добиться того самого эффекта прически “Рейчел”.

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Рассматривая примеры, вы наверняка обратите внимание на то, что волосы можно сделать еще более короткими, тогда они будут выглядеть в форме шапочки. Укладку в этом случае следует делать более объемной.

С дугообразной челкой или на прямых волосах

Если дополнить прическу “Рейчел” дугообразной челкой, можно будет выделить глаза, а боковые пряди при этом могут иметь длину до середины шеи. Такая прическа хорошо смотрится и на прямых волосах.

С длиной до плеч или дополненная мелированием

С учетом формы вашего лица и собственных предпочтений вы можете подстраивать прическу “Рейчел” под каждый конкретный случай. Например, волосы могут быть более короткими, а переход от одной длины к другой при этом будет сконцентрирован в основном в нижней трети. Делайте локоны при этом более длинными, чем вы хотели бы видеть их после укладки, ведь придание дополнительного объема и подкручивание кончиков делают волосы более короткими.

Вы можете дополнить прическу “Рейчел” мелированием, это позволит визуально выделить пряди, что выглядит более интересно. Так, парочку светлых локонов можно расположить по двум сторонам от лица, что привлечет к глазам и губам внимание.