Элегантный летний маникюр, который хочется повторить: коралловые ногти-2023

Если вы ищете дизайн маникюра, который гармонично впишется как в повседневные, так и в офисно-деловые образы, тогда обязательно обратите внимание на новый тренд весны и лета 2023. Речь идет о ногтях кораллового цвета. Такой дизайн выглядит нежно, изысканно. Неброский маникюр будет уместен для любого случая. Вдохновляемся эффектными вариантами.

Однотонные

Если вам импонирует стиль минимализм, лаконичность, тогда просто покройте ногти однотонным лаком кораллового цвета.

Есть множество разных оттенков, поэтому вы можете выбрать тот, который ближе вам: более яркий, приглушенный нюдовый, пастельный.

В моде в этом году глянцевые, а не матовые ногти. В то же время «велюровое» покрытие приветствуется при создании вечернего маникюра.

С блестками

Хотя новогодние праздники остались позади, но маникюр с блестками так и не вышел из моды. Вы можете выделить один ноготь, присыпав его сверху блестками, в то время как на другие просто нанести лак кораллового цвета. Это хорошее решение как для обладательниц коротких ногтей.

Со стразами

Декор в виде страз сделает дизайн более нарядным, торжественным. Если вам импонирует минимализм, тогда вы можете нанести на каждый ноготь по одной стразинке. Приклейте декор у основания ногтя.

Если есть желание поэкспериментировать с более сложным нейл-артом, создайте объемные композиции из страз разного размера.

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Не торопитесь оформлять все ногти подобным образом, поскольку может получиться переизбыток декора. Украсьте один или два ногтя с помощью страз.

С эффектом омбре

Красиво и нежно выглядит маникюр с переходом из одного кораллового оттенка в другой. Вы можете рассмотреть разные варианты омбре. Например, когда на одном ногте наблюдается переход от более светлого оттенка к основанию к более темному к кончику, а на другом — в точности да наоборот.

Можно сделать так называемую «растяжку». Это когда омбре наблюдается сразу на всех ногтях: от более темного оттенка на мизинце к более светлому на большом пальце или наоборот. Оба варианта выглядят достаточно эффектно и элегантно.

В стиле поп-арт

Такой дизайн маникюра в этом году стремительно набирает обороты. Его особенность заключается в том, что ногти выглядят объемными, очень выпуклыми. Для создания такого маникюра нужно покрыть ногти лаком основного цвета (в нашем случае это коралловый), а затем лаком белого цвета нарисовать «хвостики», округлые линии, имитирующие блеск от попадания солнечного или электрического света на ногти. И хотя блики являются не настоящими, а нарисованными, выглядит это весьма эффектно и креативно.