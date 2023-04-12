“Другого выхода нет”: Галкин выступил в поддержку спецоперации

40-летний Борис Корчевников

уже много лет ведет программу “Судьба человека”. В каждом выпуске

ведущий встречается с известными актерами, деятелями искусства и выдающимися

кумирами общества. В студии обсуждаются общественно-политические и личные темы.

Героем недавнего выпуска стал актер и сценарист Галкин.

После начала февральских

событий прошлого года, Галкин принял важное для себя решение. Мужчина выступил

в поддержку спецоперации, тем самым разорвав свои прежние связи с некогда любимой

страной — Латвией. Напомним, что именно там прошло детство актера Бориса Галкина.

В студии Бориса

Корчевникова заступник спецоперации вновь подтвердил свою общественную позицию.

Актер считает, что он не может поступать по-другому, ведь на фронте воевали и

его дед, и отец, и даже мать. А еще Галкин утверждает, что является потомком

самого Кутузова.

В ходе разговора

Галкин решил зачитать Корчевникову стихи собственного сочинения. Они посвящены,

так называемому, падению европейского общества. В своих работах он обращается к

людям, задавая вопросы о родине, о страхе и войне.

“Горько,

конечно, горько, а другого выхода нет”, ­— досадно подмечает Галкин после

прочтения произведения.