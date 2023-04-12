 

Скандалы: Петро и «контрабас»

12.04.2023, 15:20, Разное
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Петра Порошенко «поймали за руку» при попытке вывезти в Румынию фуру с контрабандными сигаретами

Интрига этого сюжета в том, что Порошенко, в самом деле, может лишиться свободы. «Слуги народа» упразднили депутатский иммунитет, так что если вина Порошенко будет доказана, срок ему обеспечен. А если суд вдруг проявит излишнюю снисходительность, депутат Рады Александр Дубинский обещает настоять на пересмотре уголовного дела и «заставить» суд вынести пятому президенту Украины адекватный приговор.

Судить Порошенко будут за контрабанду – зарабатывая миллиарды, он прокололся на сущей мелочи.

Нездоровая жадность Порошенко – притча во языцех. В его фракции «Европейская солидарность» состоит Григорий Козловский, директор «Винниковской табачной фабрики» (что в Винниках Львовской области). Пачка сигарет во Львове стоит примерно втрое, а то и вчетверо дешевле, чем в Румынии, до которой не так уж и далеко. Вся западная Украина занимается контрабандой табачных изделий, а уж директору табачной фабрики, как говорится, сам бог велел. Но Козловского, видимо, терзали смутные сомнения. Их развеял Порошенко, зарабатывающий по принципу «каждая пылинка – в животе витаминка».

24 февраля через румынскую границу пыталась проехать грузовая фура, принадлежащая кондитерской фабрике Порошенко «Рошен» – раскрашенная в фирменное «оперение». По документам везли в ней сласти. Но, когда румынские пограничники вскрыли грузовой отсек, оказалось, что, помимо продукции «Рошен» там присутствует и иная продукция – Винниковской табачной фабрики. Да ещё с маркировкой Duty Free. Несколько сотен тысяч пачек на несколько миллионов долларов. Занятно, что украинский пограничный контроль фура проскочила «без шума и пыли».

По информации Госбюро расследований (ГБР) Украины, установлено, что фура «Рошен» с сигаретами «оформлялась на таможенном посту «Винница», на автомобиле и прицепе имелись пломбы отправителя, указанная в сопроводительных документах, заверенных одесской таможней». Таким образом, – отмечает Дубинский в своём обращении в адрес главы СБУ, – подобные действия не могли быть совершены без ведома собственников частного акционерного товарищества «Рошен». В обращении Дубинский требует привлечь Порошенко к уголовной ответственности. По всей видимости, выкрутиться из этой тёмной истории Порошенко будет крайне непросто.

Александр Артищенко

Оригинал материала: “Наша Версия”


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