Диетолог Пономарева: Гормон нейротензин предсказывает способность удерживать вес после похудения

Нейротензин, гормон, который помогает людям похудеть, может быть использован для прогнозирования их успеха. Он впервые исследуется учеными на предмет его связи с потерей веса в результате низкокалорийных диет.

“Нейротензин, как и другие гормоны аппетита, выделяется при приеме пищи. Затем информация собирается мозгом, который решает, нужно ли нам есть или нет. Его уровень снижается, когда человек худеет. Клиническое исследование показало, что у людей, которые теряют вес, также наблюдается снижение уровня нейротензина. причем люди, которые похудели, продолжали выделять больше этого гормона, чем те, кто набрал вес”, – прокомментировала это исследование врач-диетолог Василиса Пономарева.

У людей, перенесших бариатрическую операцию, при приеме пищи выделяется больше нейротензина. Этот факт вдохновил ученых на исследование влияния гормона на потерю веса. После операции по снижению весе выделяются и другие гормоны кишечника, однако никто не изучал взаимосвязь между нейротензином и диетой.

Однако, когда исследователи впервые нашли лептин, ключевой гормон в процессе регуляции веса, они выяснили, что его количество снижается во время потери веса. Данный факт может указывать на то, что увеличение объемов лептина в организме ведет к тому, что люди теряют вес.

Оказывается, что люди, живущие с ожирением, имеют устойчивость к лептину, а это значит, что не оказывается реакция потерей веса на гормон.