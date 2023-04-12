 

«Роскосмос» рассекретил переписку Сергея Королёва с Вернером фон Брауном

12.04.2023, 14:33, Разное
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«Роскосмос» снял гриф секретности с документов в 62-ю годовщину полета человека в космос, чтобы рассказать о вкладе американского конструктора Вернера фон Брауна в создание корабля «Восток» в соавторстве с Сергеем Королёвым.

Переписка двух выдающихся ученых чудом сохранилась в архивах КГБ и не была уничтожена за годы советской власти. Первые письма датированы сороковыми годами и доказывают, что общение между фон Брауном и Королёвым началось ещё во время войны.

Королёв в 1942 году устроился на работу в конструкторское бюро при Казанском авиазаводе. В это время Вернер фон Браун уже несколько лет трудился в Пенемюнде и разрабатывал ракеты для доставки огнеопасных грузов в Великобританию. После первых успехов американца Королев решил связаться с ним, чтобы обсудить особенности ракетостроения. Так началось их общение.

– Какие-то вещи Королев позаимствовал у своего иностранного коллеги и потом довел их до ума самостоятельно. Уже после войны, будучи американцем, фон Браун консультировал Сергея Павловича по вопросам создания корабля «Восток», давал инструкции Гагарину, как лучше справиться с перегрузками, — рассказал старший научный сотрудник Музея космонавтики Станислав Слепцов. — Они переписывались довольно долго, почти до середины шестидесятых. Потом в КПСС узнали об этом и запретили Королёву всяческие контакты. Возможно, что без фон Брауна и его ракет у нас не было бы ни Гагарина, ни космоса.

Выставку откроет вернувшийся на пост руководителя «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Экспозиция будет функционировать ровно год, до следующего Дня космонавтики.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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