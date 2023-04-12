Они еще и кусаются

В Сыктывкаре провели обыски у активистов и арестовали оппозиционного блогера. Формальный повод — пропажа телефона.



Илья Болобан. Фото: соцсети

8 апреля сыктывкарский горсуд арестовал на два месяца Илью Болобана, известного в городе блогера и активиста. Обвинение на первый взгляд вовсе не связано с политической деятельностью: Илью подозревают в грабеже с применением насилия, совершенном в офисе регионального отделения КПРФ.

Предшествующие события имели место 27 марта: в республиканский офис КПРФ, где вел прием депутат Госдумы Олег Михайлов, явилась местная жительница Татьяна Кузнецова (в лояльных республиканской власти СМИ ее называют журналисткой, но это не совсем верно: Кузнецова ведет телеграм-канал со звучным названием «Политсквирт»). Кузнецова потребовала встречи с депутатом, тот попросил подождать в коридоре, тогда блогерша поднялась на 4-й этаж здания, где находились работавшие в медиагруппе КПРФ Илья Болобан и Виктор Кокарев, а также муниципальный депутат Святослав Красиков. По словам Виктора Кокарева,

женщина повела себя эксцентрично: потребовала, чтобы они записали ее на прием, а в ответ на совет пройти с этим вопросом к секретарю офиса начала хватать провода и штативы и укусила пытавшегося ее остановить Болобана за палец.

Завязалась недолгая потасовка, затем гражданка вновь спустилась в кабинет, где вел прием Михайлов, стала шуметь и протребовала вызвать полицию — что и сделали коммунисты.

Прибывшим полицейским Кузнецова заявила, что у нее украли телефон. По зданию прошел кинолог с собакой, но ничего не нашел. Олег Михайлов подал в полицию заявление о воспрепятствовании депутатской деятельности.

Участников конфликта отвезли в участок, опросили и отпустили. Вскоре репортаж о «грабеже в офисе КПРФ» вышел на прогубернаторском телеканале «Юрган».

Татьяна Кузнецова на «Юргане» про КПРФ рассказывает не впервые. В мае 2022 года она жаловалась телеканалу на то, что якобы у офиса партии в куче мусора лежит баннер с изображением георгиевской ленты. Одета гражданка при этом была в куртку с символикой партии «Новые люди».

А в прошлом, как рассказал «Новой» Кокарев, обвиняла Илью Болобана в преследовании.

6 апреля в офис КПРФ пришли росгвардейцы. Хотели провести обыск, но в здании находился Олег Михайлов, депутатская неприкосновенность помешала. Тогда пришли домой к Кокареву, Болобану и Красикову. Изъяли технику, цифровые носители, книги. Все это, напомню, по делу о грабеже, в котором все трое тогда имели статус свидетелей. Искомого айфона так и не нашли. Но Болобана задержали на 48 часов, а затем его статус сменился на подозреваемого, а следствие успешно ходатайствовало об аресте.

По словам Кокарева, обыски проходили жестко, в доме у него перетрясли все, Красикова все время, пока шел обыск, продержали в наручниках.

В партии случившееся считают провокацией: депутат Госдумы Олег Михайлов давно конфликтует с властями Республики Коми и, в частности, с главой региона Владимиром Уйбой.

В конце апреля 2021 года после годового отчета Уйбы в Госсовете Михайлов раскритиковал его работу и обвинил в том, что тот использовал на выборах спойлеров. Вскоре после этого депутат обнародовал аудиозапись, на которой Уйба якобы матерно предлагает ему выйти и разобраться. Подлинность разговора подтвердила пресс-служба главы Коми.

В мае 2022 года Владимир Уйба назвал Михайлова неофашистом и утверждал, что у депутата есть запрещенная в РФ и признанная экстремистской книга Адольфа Гитлера. Михайлов подал иск о защите чести и достоинства, но суд посчитал высказывания Уйбы «оценочными суждениями».

КПРФ в Коми самая влиятельная оппозиционная партия, она активно поддерживала протесты против строительства мусорного полигона на Шиесе, в ходе которых и набрал популярность местный молодой политик Михайлов. На выборах в Госдуму он победил ранее представлявшую субъект в парламенте члена «Единой России» Ольгу Савастьянову. В феврале прошлого года стал единственным депутатом федерального парламента от КПРФ, не проголосовавшим за признание независимости «ДНР» и «ЛНР».

Татьяна Брицкая,

редактор отдела расследований

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