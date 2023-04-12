“АвтоВАЗ начал продажи специальной версии внедорожника Lada Niva Travel Automobile”

АвтоВАЗ начал продажи внедорожника Lada Niva Travel, в новой комплектации KHL. Об этом пояснила пресс-служба компании.

Эта версия создана для любителей хоккея, цена составляет 1 292 500 рублей. Согласно сообщению, Lada Niva Travel KHL была построена по пакету Luxe и включает в себя символ Континентальной хоккейной лиги на кузове, а также эксклюзивную коллекцию аксессуаров.В комплект входят коврики в салон, а также сумка-органайзер в багажник и рюкзак с логотипами. Специальная серия включает пакет Off-road, в который также входят шноркель и легкосплавные диски цвета “антрацит”.