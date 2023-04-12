 

Набиуллина связывает ослабление рубля с падением цен на нефть и снижением экспорта

12.04.2023, 13:15, Разное
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Эльвира Набинуллина, председатель ЦБ, выступила в Государственной Думе по поводу ослабления рубля и падения цен на нефть. Она заявила, что нынешний рост цен на нефть “скажется в следующие периоды”.

“С чем связано ослабление курса: связано с тем, что экспорт снижался все-таки в стоимостном выражении, а также падение цен на нефть было… При этом импорт достаточно быстро восстановился. И нынче сальдо текущего счета — разница между экспортом и импортом — стала уменьшаться. В прошлом году она фиксировалась рекордно высокая, сейчас гораздо ниже. И конечно, влияет на курс”, – заявила глава Центробанка.

Она считает, что попытки контролировать курс рубля приведут к финансовому кризису и резким девальвациям. Стабилизация курса рубля – ключевой фактор низкой инфляции. Чем ниже уровень инфляции, тем стабильнее курс валюты.

Александр Новак, заместитель премьер-министра России, ранее заявил, что РФ продлила свое решение о сокращении добычи нефти до конца 2023 года. После этого цены на российскую нефть выросли. На этой неделе агентство Bloomberg опубликовало информацию о том, что экспорт российской нефти начал падать.


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