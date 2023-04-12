“Огромную роль в нашем развитии сыграл Интернет”: Мария Зайцева о популярности и разногласиях в группе #2Маши, сольной карьере и материнстве

Мария Зайцева прошла сложный путь восхождения на музыкальный Олимп. Долгие годы она ходила по кастингам, принимала участие в телепроектах («Голос», «Народный артист»), чтобы привлечь к себе внимание широкой аудитории. Однако прорыв в карьере случился только после знакомства с Марией Шейх. Девушки основали дуэт #2Маши, который произвел эффект разорвавшейся бомбы. Песни «Мама, я танцую», «Босая» звучали практически из всех динамиков.

Певицы только успевали получать престижные награды, даже предприняли попытку поехать на «Евровидение» от России. Однако через несколько лет плодотворного сотрудничества дуэт неожиданно распался. Весной прошлого года Шейх написала, что группа прекращает творческую деятельность, а уже к концу года бывшие солистки стали выяснять отношения на публике.

После распада дуэта Марии Зайцевой пришлось начинать сроить сольную карьеру с нуля. Вот что рассказывает артистка о сотрудничестве с тезкой и о своем творчестве.

О популярности #2Маши

Две Марии познакомились в 2014 году на отдыхе в Таиланде. На тот момент Зайцева не оставляла попыток самостоятельно взобраться на музыкальный Олимп и принимала участие в шоу «Голос». Сдружившись с тезкой, начинающая артистка посчитала заманчивой и перспективной идею создания дуэта. Уже в 2015 году девушки презентовали трек «Теперь нас двое», который тут же взорвал все чарты.

Зайцева пояснила, что большую роль в популярности и продвижении коллектива сыграл Интернет. Когда певица только начинала строить музыкальную карьеру, тогда существовал другой формат. Невозможно было выйти на своего слушателя без продюсера, который будет готов вложиться в раскрутку сам, или внушительной суммы со стороны исполнителя. Однако с появлением Интернета появился другой формат, когда творческие личности могли сами себя раскручивать и презентовать. Зайцева так и поступила. Артистка признается, что направила все усилия на ведение микроблога для раскрутки дуэта. Она много общалась с подписчиками, и это поспособствовало тому, что дуэт «выстрелил».

О разногласиях в группе

Зайцева признается, что поначалу у них с коллегой не возникало особых ссор и конфликтов. Могли быть какие-то дискуссии и разногласия на тему творчества, однако певицы все равно приходили к общему знаменателю. По словам Зайцевой, в их дуэте не было лидера и ведомого, это были равноправные партнерские отношения.

Раскол произошел во времена, когда грянула пандемия и был введен локдаун. Зайцева упорно отказывается говорить о причинах конфликта с коллегой, поясняя, что для нее это очень болезненная тема.

О предательстве коллеги

Зайцева подтвердила, что теперь они с Шейх общаются только через юристов. Бывшие коллеги затеяли судебные тяжбы по поводу авторского наследия дуэта. Зайцева сокрушается: она и не думала подписывать в свое время договор с Шейх, поскольку считала ее очень близким человеком. Теперь же из-за отсутствия контракта приходится судиться.

В августе прошлого года Шейх угодила в больницу, а после выписки дала скандальное интервью, где пожаловалась на равнодушие подруги, которая бросила ее в беде.

Зайцевой очень обидно, что тезка решила ее очернить и оклеветать, перекрутив все факты. Она призывает всех не делать поспешных выводов со слов одной стороны. Артистка призналась, что после интервью коллеги ей стали звонить знакомые. Они говорили, что если бы не знали Зайцеву лично, то к ней бы возникло множество вопросов.

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О сольной карьере

Сейчас Зайцева активно занимается раскруткой сольной карьеры. Недавно она презентовала клип на песню «Не вернусь». Это ее первый сольный трек после распада дуэта. Знаменитость признается, что испытала сильное волнение перед выходом клипа. Песня посвящена абьюзивным отношениям. По словам артистки, она уже получила много откликов и благодарностей от поклонников и тех людей, которые сталкивались с подобной проблемой.

Зайцева призналась, что волновалась и на съемках клипа, поскольку это не просто ролик, а настоящий мини-фильм. Артистке пришлось проявить свой актерский талант. Кстати, ее партнером по съемкам стал Александр Головин – звезда сериала «Кадетство».

О сотрудничестве с Ритой Дакотой

Зайцева вспоминает, что у нее был непростой период в жизни после распада дуэта с тезкой. В этот момент неожиданно с ней связалась певица и автор песен Рита Дакота, бывшая жена Влада Соколовского. Зайцева отмечает, что коллега оказалась очень эмпатичным человеком, сочувствующим и сопереживающим. Мария излила Рите душу, они проговорили несколько часов подряд. И спустя некоторое время Дакота опять вышла на связь: на сей раз с деловым предложением спеть песню «Не вернусь», которую написала для Зайцевой. Так что первый сольный трек Марии стал результатом совместной работы с Ритой Дакотой.

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О творческих планах

Зайцева анонсировала свои концерты в Москве в мае и в сентябре. Она приглашает поклонников на выступления, обещая, что будет живой звук и непосредственный контакт с аудиторией. Артистка планирует дальше радовать фанатов новыми песнями. Она благодарна Дакоте, что та написала для нее трек, когда у самой Марии «был закрыт творческий портал» из-за сильного стресса. Теперь же она вернулась к самостоятельному написанию песен: к ней пришло вдохновение.

Также Зайцева рассказала о том, что является амбассадором проекта «Мьюзик лайф». По словам певицы, это очень красивый проект. Первыми гостями стали музыканты из группы Jukebox.

После ситуации с Шейх Зайцева не хочет выступать в составе дуэта или группы и не рассматривает такой вариант на будущее. Максимум — это фиты и коллаборации с другими артистами.

Об отношениях с бывшим мужем

Еще во время участия в проекте «Народный артист» Зайцева познакомилась с певцом Алексеем Гоманом. С 2003 года они стали встречаться и жить вместе, через шесть лет сыграли свадьбу, а в 2012 году стали родителями очаровательной дочери Александрины. Вот только спустя год после рождения ребенка супруги развелись. Причем развод прошел мирно и тихо, не было взаимных обвинений со стороны супругов в адрес друг друга.

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Зайцева сейчас признается, что обожает бывшего мужа, поскольку он потрясающий человек и талантливый исполнитель. У них теплые дружеские отношения. Гомана Зайцева воспринимает как члена семьи, словно близкого родственника.

Бывший муж принимает непосредственное участие в воспитании дочери. Зайцеву восхищает взаимодействие папы и ребенка, у них потрясающий и удивительный контакт. Артистка отмечает, что экс-супруг души на чает в дочери, что ее как мать радует.

О материнстве

Зайцева на примере своих родителей знает, как совмещать материнство и карьеру. Сама она росла в семье врачей. Родители часто пропадали на работе, поэтому до второго класса Мария фактически жила с бабушкой и дедушкой.

Сейчас аналогичная ситуация происходит с Александриной. Поначалу Зайцева пользовалась услугами няни. Когда дочь подросла, тогда на помощь пришли родители певицы: они как раз вышли на пенсию и с удовольствием согласились помогать Зайцевой с воспитанием ребенка. Сейчас няни в семье нет.

Александрина проявляет интерес к музыке, поэтому не исключено, что в будущем она пойдет по стопам матери. Зайцева отмечает, что у дочери есть внутренняя тяга к игре на инструментах. В отличие от других детей, ее не нужно заставлять заниматься музыкой. Она сама это делает с большим удовольствием. Плюс ко всему девочка уже сама сочиняет мелодии.