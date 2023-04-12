Балаяж для женщин старше 50: самые шикарные и модные цвета волос на весну-2023

Наверняка многие согласятся с тем, что красота волос во многом зависит от цвета. Именно поэтому рекомендуется выбрать свой тип окрашивания, и балаяж будет одним из самых лучших выборов. Его преимущество заключается в визуальном прибавлении объема и усилении блеска, что так важно для представительниц прекрасного пола старше 50 лет.

Светлые блики на круглом бобе

Отличный выбор для дам среднего и зрелого возраста. Балаяж с осветленными прядями на круглом бобе выглядит просто потрясающе. Волосы переливаются естественным блеском, словно подчеркивают красоту выгоревших на солнце прядей. Замечательная идея и для тех, кто мечтает замаскировать седину.

Балаяж с фиолетовым акцентом

Если вы мечтаете о креативной экстравагантной прическе, этот вариант для вас. Фиолетовые пряди на светлых (пепельных или седых) волосах выглядят просто потрясающе. На каре средней длины данный элемент будет смотреться особо привлекательно. Вы можете остановить свой выбор на предложенном цвете или выбрать оттенок по своему усмотрению.

Пикси с мелированием

Омолаживающая стрижка и замечательный выбор техники окрашивания. Прическа выглядит очень стильно и эффектно, она практичная и моделирует форму лица. Оттенки волос подобраны просто идеально, поскольку максимально приближены к естественному виду. Даже наличие седых волосинок и прядей не сможет умалить эффект, поскольку в целом сочетание будет максимально гармоничным.

Вьющиеся средние волосы со светлым балаяжем

Если вы являетесь счастливой обладательницей кудрявых волос и не готовы расстаться с длиной, остановите свой выбор на данном варианте. Даже максимально тонкие седые волосы будут выглядеть просто потрясающе, поскольку благодаря технике окрашивания прибавится объем, блеск и шелковистость. Локоны выглядят живыми и здоровыми, прическа смотрится восхитительно.

Серый балаяж для причесок с челкой

Отличный выбор для дам, которые мечтают замаскировать седину. Выбор удачен не только в плане окрашивания, поскольку пепельные и серебристые переливы смотрятся очень эффектно и стильно, но и в плане прически. Челка покрывает лоб и прячет небольшие морщинки, а также моделирует форму лица, максимально приближая ее к идеальной овальной. Выберите боб с ровным срезом или удлинением, чтобы перевести внимание от второго подбородка (если таковой имеется).

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Коричневый или карамельный балаяж

Очень удачный выбор техники окрашивания, который подойдет для волос разной длины и любого варианта стрижки. Оттенки коричневого (начиная от темного и заканчивая молочным) и добавление карамели помогут волосам выглядеть максимально естественно и привлекательно. Такой балаяж больше подойдет представительницам прекрасного пола с теплым цветотипом. Он сделает ваши волосы красивыми, шелковистыми, блестящими и максимально привлекательными.

С градиентом

Необязательно отдавать предпочтение балаяжу или градиенту, у вас есть замечательная возможность совместить эти техники окрашивания. Оставьте корни темными, добавьте постепенное осветление к кончикам, при этом выделяя пряди разных цветов по всей длине волос. Обилие оттенков и плавные переходы смотрятся превосходно на любых прическах, особенно стильно они выглядят на волосах средней длины и длинных.

Непревзойденный балаяж

Вы можете ориентироваться на свой естественный цвет волос и выбрать максимально подходящие для них оттенки. Также стоит обратить внимание на тон кожи, чтобы прическа гармонично вписывалась в образ. Можно использовать всю палитру от очень светлых оттенков до практически черных. Обилие разных тонов поможет волосам выглядеть здоровыми, блестящими и красивыми.

Преимуществом данного типа окрашивания является практичность и бережность по отношению к волосам. Балаяж относится к разряду щадящих процедур, которые не повреждают структуру волос и не требуют частых коррекций. Это очень важно для представительниц старшего возраста, локоны которых нуждаются в особом, более бережном уходе.