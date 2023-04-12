В подмосковной Дубне поймали подозреваемого в сбыте наркотиков
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В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Им оказался 34-летний житель Дубны. Об этом сообщает телеканал “360”.
Правоохранители обратили внимание на молодого человека, который попытался скрыться при виде автомобиля Росгвардии. Мужчину задержали, во время досмотра при нем обнаружили сверток с порошком. Экспертиза показала, что это амфетамин.
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