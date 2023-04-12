 

Губернатор Московской области поздравил дважды Героя СССР Бориса Волынова с Днем космонавтики

12.04.2023, 12:55, Новости дня
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“С праздником! Спасибо за то, что вы по-прежнему вдохновляете!” – сказал Андрей Воробьев.

Волынов, в свою очередь, поделился воспоминаниями об первом отряде космонавтов. По словам летчика-космонавта, в самом начале профессионального пути ему было боязно прыгать с парашютом. Однако за всю карьеру Волынов совершил около 200 прыжков.

“Мы все праздники проводили вместе. И в центре был Юрий Гагарин”, – рассказала Тамара Волынова, супруга летчика.

Именно под ее руководством разрабатывались многофункциональные материалы и реальные составы высокопрочных немагнитных сталей и сплавов. За вышедшую в 2016 году книгу “Космос. Плеяда первых” она получила премию Союза журналистов России.


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