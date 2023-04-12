 

Инструмент экономического шантажа — китайский дипломат объяснил, почему страны отказываются от доллара

12.04.2023, 12:45, Новости дня
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В недавнем интервью посол КНР в Иране Чанг Хуа заявил, что американская валюта находится в «слабейшей позиции», поскольку утрачивает международное доверие. Он связал эту тенденцию с тем, что США часто используют доллар для давления на другие страны, пишет Press TV.


AP

Усилия развивающихся стран по отказу от доллара набирают обороты. Такое мнение в недавнем интервью высказал посол Китая в Иране Чанг Хуа. По его словам, американская валюта находится в «слабейшей позиции», поскольку многие государства теряют к ней доверие, пишет Press TV.

Дипломат объяснил шаткое положение доллара тем, что он часто используется Вашингтоном в качестве «инструмента экономического шантажа». Поэтому, на взгляд Чанга, среди государств растёт желание дистанцироваться от валюты США в международной торговле.

Посол заверил, что КНР продолжит плодотворное сотрудничество с исламской республикой. Он ещё раз подтвердил, что его страна выступает против односторонних санкций, введённых Соединёнными Штатами в отношении Тегерана.

Его комментарии прозвучали на фоне растущего стремления Ирана и России, которые находятся под американскими санкциями, сократить объём двусторонних долларовых транзакций. Китай, главный союзник Москвы и Тегерана, а также другие крупные экономики Азии, включая Индию и Малайзию, заявили о своей поддержке подобных инициатив, напоминает Press TV.


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