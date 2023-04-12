Патриарх Кирилл поздравил россиян с Днём космонавтики
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Выступая в храме Минобороны с праздничной проповедью,
патриарх Московский и Всея Руси Кирилл поздравил прихожан с Днём космонавтики. По
словам предстоятеля, полёты в космос сделали человека ближе к Богу.
«Весьма символично, что человек впервые отправился в гости к
Богу именно на пасхальной неделе, – сказал патриарх. – Именно русский,
православный человек впервые смог добраться на ракете до небесной тверди и
воочию лицезреть ангелов и небесные сферы. Господь создал космос, чтобы люди
его исследовали, и постижение глубин вселенных сделало человека ближе к Богу».
В 2018 году на околоземную орбиту был выведен первый
космический храм,
а в этом году их число уже достигло 30. Для сравнения, единственная на
сегодняшний день космическая синагога была введена в эксплуатацию только в 2021
году и с тех пор дважды выходила из строя. По данным Центра управления полётами
РПЦ, православие становится доминирующей религией не только на территории
России, но и на просторах всей Солнечной системы.
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