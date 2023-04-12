Патриарх Кирилл поздравил россиян с Днём космонавтики

Выступая в храме Минобороны с праздничной проповедью,

патриарх Московский и Всея Руси Кирилл поздравил прихожан с Днём космонавтики. По

словам предстоятеля, полёты в космос сделали человека ближе к Богу.

«Весьма символично, что человек впервые отправился в гости к

Богу именно на пасхальной неделе, – сказал патриарх. – Именно русский,

православный человек впервые смог добраться на ракете до небесной тверди и

воочию лицезреть ангелов и небесные сферы. Господь создал космос, чтобы люди

его исследовали, и постижение глубин вселенных сделало человека ближе к Богу».

В 2018 году на околоземную орбиту был выведен первый

космический храм,

а в этом году их число уже достигло 30. Для сравнения, единственная на

сегодняшний день космическая синагога была введена в эксплуатацию только в 2021

году и с тех пор дважды выходила из строя. По данным Центра управления полётами

РПЦ, православие становится доминирующей религией не только на территории

России, но и на просторах всей Солнечной системы.

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