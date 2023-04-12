О вечном сумраке тайных коридоров власти

Слава Тарощина — о том, как Мария Бутина, поменявшая американскую тюрьму на российскую Госдуму, борется с мировой закулисой.

Жил-был на свете писатель Юрий Олеша, человек сколь талантливый, столь и трагедийный. Автора хрустальной прозы, короля метафор, чья пронзительная интонация и сегодня поражает воображение, отторгла эпоха бурных преобразований. Почти полжизни не печатался, пил, бедствовал. И до конца дней своих не смог вписаться в канон — не ладил ни с самим собой, ни с внешним миром. Но вот случилось чудо. Благодарные потомки сто лет спустя вспомнили о писателе.

Волшебный сюжет таков. В начале творческого взлета, то есть в 1924-м, Олеша сочинил сказку «Три толстяка», в центре которой — кукла наследника Тутти. Именно этот экзотический персонаж подвиг Марию Бутину на авторское компромат-шоу. Дама, приятная во всех отношениях, решила после покорения Госдумы завоевать еще и телевидение. Так легким движением руки Юрий Карлович превратился с помощью «Кукол наследника Тутти» (название шоу) в орудие пропаганды.

…Мария отважно ринулась в дебри мировой закулисы. Времени на то, чтобы вчитаться в сложную сказку, у общественной и политической деятельницы явно не хватило. Иначе бы деятельница поняла, что линия Тутти противоположна тому спецзаданию, которым она вдохновлялась, пускаясь на дебют. Впрочем, какая разница, как называются телепрограммы? Везде одни и те же темы, идеи, мотивы, выводы, эксперты, модераторы, слова. Чем удивлять при такой завидной стабильности? Бутина с неофитским пылом объясняет: разбором личностей сильных политиков со всего света. Мы вытащим все, что спрятано в сумраке тайных коридоров власти.

Вытащили. Все, вплоть до трусов. Точнее, трусы — это главное, что вытащили.

Джо Байден «домогался до своей дочери» (Бутина еще и безграмотна, несмотря на красные дипломы).

Валерий Залужный отправляет огромные деньги не на «фронт, а совсем в другие места», то есть бесконечным любовницам (галерея ослепительных красоток прилагается).

Если речь заходит о Шольце, то сочинение называется «Обыкновенный шольцизм».

Если о Михаиле Саакашвили — «Оно не тонет». На Мишико, как известно зрителям федеральных каналов, вообще пробы негде ставить, но ведущая нашла нужное местечко. Оказывается, он вместе с одной из своих жен убивал людей, а потом продавал органы за границу.

И всю эту хрень обсуждает толпа, извините за выражение, экспертов. Сей бродячий цирк, состоящий из специалистов по выявлению лжи, психологов и прочих профайлеров бродит с канала на канал в поисках подножного корма.

Теперь добрел до унылой вампуки под ником «компромат-шоу».

А ведь у Бутиной был шанс отличиться от сонма клонов. Если бы разбор «сильных личностей» она начала с себя, ее детищу не было бы цены.

Мария — дама легендарная. Несколько лет назад, когда Бутина попала в американскую тюрьму по подозрению в шпионаже (в чем она частично созналась), выпуски федеральных новостей начинались именно ею.

Родилась в Барнауле, там же окончила университет, потом ринулась в Москву. Увлекалась много чем, включая оружие, но более всего увлеклась Америкой. Здесь она, по мнению Марии Певчих*, была «содержанкой американских пожилых мужчин» и занималась то ли «шпионажем, то ли эскортом, то ли политикой». Певчих, конечно, клевещет, тут и говорить не о чем. Но когда Бутина отбывала срок в логове врага, российское ТВ тоже с азартом перетирало ее романы. Отсидела, досрочно вернулась на родину, активничала во всех средах, издавала свое сочинение «Тюремный дневник», пока не совершила подвиг — прорвалась в камеру к Навальному с целью полного разоблачения Алексея Анатольевича. Тогда и стало ясно: впереди у вчерашней арестантки только небо в алмазах.

Она вступила в «Единую Россию», затем поспешила вступить в Госдуму, ну а оттуда можно было уже смело вступать в телевидение.

…Спекуляция на марионетках — вещь не спонтанная, а прагматичная. В новое время куклы на российском ТВ — знак и символ успеха плюс свидетельство (иллюзия?) хотя бы относительной свободы. В пору своего расцвета самый яркий кукольный проект, который запретили на пике популярности, создал канал НТВ. Новая власть претендовала на сакральность, а сатиру путала с расправой.

Оригинальный цикл, тяготеющий к куклам, придумали и на РЕН ТВ, руководимом отважной Лесневской. Реальные звезды вперемешку с компьютерными двойниками проявляли чудеса изобретательности. Это было смело, свежо и очень смешно, что опять же привело в бешенство строгую власть. Лет через десять встрепенулся Василий Пичул, режиссер энтэвэшных кукол. Он осмелился дважды войти в одну и ту же воду, хотя вода была уже совсем другой. Новые «Мультличности» с куклами Путина и Медведева на Первом канале поражали роскошью трехмерной анимации и крайней осторожностью художественного замысла. Не только сатира, но и легкий юмор в отношении первых лиц был уже под запретом — по умолчанию.

Тем не менее и этот скромный цикл с высоты дней сегодня смотрится шедевром по сравнению с поделкой Марии Бутиной.

…Пытаюсь понять Эрнста. Ему до смерти надоела азбучная пропаганда, которая к тому же перестала работать так вдохновенно, как это было еще год назад. Тотальное выгорание превращает агитацию в свою противоположность. Константину Львовичу, вероятно, хотелось разбавить топь и муть мировой закулисы хоть какими-нибудь проблесками игры. Но как он со своей изощренной интуицией смог поставить на шоу Бутиной? Ее статуарность, застывшее лицо, плохая реакция, косноязычие — это только начало списка отрицательной селекции. Кстати, у бывших дам-шпионок, или, как теперь следует называть Бутину и Анну Чапман (которая, вы не поверите, и поныне блистает на РЕН ТВ), есть некая общая особенность. После возвращения на родину они обрели немыслимую величавость. Обе преисполнены чувством глубокого уважения и к себе, и к своей великой миссии. Не знаю, как Анна, давно не видела, но в варианте Марии с ее компромат-шоу это выглядит самопародией.

Рискну предположить: Эрнста долго пытали в известных катакомбах центра Москвы. Иначе бы не видать Бутиной авторского проекта, как своих ушей, да еще каждый будний день, да еще в прайм тайм перед программой «Время».

Константин Львович — мастер экспериментов. Ведь не побоялся он назначить Ларису Гузееву в новом проекте «Подкаст.лаб» на роль литературоведа. Сидит вальяжно в кресле, обсуждает эпистолярное наследие Тургенева, и ничего, небо не рухнуло на землю.

Конечно, атмосферой ее хита «Давай поженимся» слегка попахивает в ночной студии, но только слегка. Так почему бы многолетнюю напарницу Гузеевой, вечную сваху Розу Сябитову, не бросить на борьбу с заокеанским злом? Иногда можно делать рокировку: Розу кинуть на Тургенева, а Ларису — на кукловодов. Тоже получится неплохо. Энергии Гузеевой хватит на всю мировую закулису. У нее бы в эфире мухи не дохли от скуки предсказуемости, как в шоу «Куклы наследника Тутти». Недавно Бутина сама себя похвалила: я слишком искушенный в политических жестах человек. Это похоже на правду. Но творческие жесты ей решительно противопоказаны.

…Где-то прочитала, что в американском деле нашей героини значилась странная метка — «Второй Познер». Так и не поняла, что сей сон значит, да это и не важно. Важнее сегодня вспомнить главного Познера. 1 апреля ему исполнилось 89 лет. Завидная судьба: Владимира Владимировича нигде нет, а он — на гребне общественного интереса. Каждое публичное слово мэтра обрастает трактовками и дискуссиями. Его друг и соратник Иван Ургант тоже родился в апреле — 16-го ему исполняется 45 лет. Ивану повезло (пока) меньше. Ему бы сейчас пахать с утра до ночи, да не пускают.

«Бешено наматывался клубок непоправимости», — лет сто назад заметил Олеша. Юрий Карлович знал, о чем говорил. И мы теперь знаем. А «клубок непоправимости» все продолжает наматываться — теперь уже с космической скоростью.

Слава Тарощина

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