Мнение: Китай откалывает Францию от США

Изначально дурацкая была идея, отправить Эмманюэля Макрона в Пекин. США уже не те, что раньше. Их агрессивность больше не соответствует их реальной силе или, точнее, их реальной слабости. Надеяться, что Макрон сможет угрожать товарищу Си, было наивно, и я бы даже заподозрил какой-нибудь хитрый план со стороны Вашингтона, если бы предыдущие события не показали, что американцы действительно не очень умны.

Точнее, каждый отдельный американский политик весьма умён — поумнее нас с вами, может быть. Вот только этот ум направлен преимущественно на то, как набить себе карман и упрочить свою личную власть. Когда речь заходит про интересы США, качество решений резко падает — как минимум потому, что желающих кричать «мы творим какую-то дичь» в современной Америке негусто.

Более того: к месье Макрону приставили госпожу фон дер Ляйен в качестве конвоира, так как в США отлично знали, что Макрон ненадёжен. И из-за этого получилась совсем уж нелепица: откровенно ненадёжного вассала, потенциального предателя, отправляют на соблазнение в логово принципиального врага.

Напомню, что до того, как США сломали хребет Евросоюзу при помощи Украины, у президента Макрона были огромные личные амбиции — сделать Европу великой снова, построить очередной рейх с Францией и Германией во главе, встать во главе этого рейха. Позже планы пришлось скорректировать, так как дядюшка Сэм с размаху пнул сапогом выстроенный Макроном замок из деревянных кубиков. Однако в Китае месье Макрона явно обнадёжили, и теперь он собирается либо начать строительство своего рейха снова, либо как минимум технично выползти из тени своего звёздно-полосатого партнёра. Цитирую СнМИ (ссылка 1, ссылка 2):

…президент Франции по возвращении из Китая проявляет чудеса дерзости: иноагент DW передаёт его слова о том, что Европа должна стать третьим полюсом глобальной силы, обрести стратегическую автономность, избежать превращения в вассала и не должна, напротив, «следовать американской внешней политике в паническом рефлексе». В особенности речь идёт о проблеме Тайваня:

«Перед нами, европейцами, стоит следующий вопрос: в наших интересах ли раскачивание тайваньской темы? Нет. Худшая вещь, которую мы, европейцы, можем сделать — это подстраиваться под американский ритм и китайскую чрезмерную реакцию. Почему мы должны двигаться в ритме, выбранном кем-то другим?»

Меланхолично отметив физиологическую точность образа Макрона, стоит также обратить внимание на осуждающие его поведение публикации в официозных американских СМИ (например, в New York Times), согласно которым оно «подрывает усилия США по контролю над Китаем». Что касается конвоировавшей (или, вернее, пытавшейся это сделать: её допустили только на одну из трёх встреч с Си Цзиньпином) Макрона начальницы Еврокомиссии фон дер Ляйен — то о результатах её усилий даже европейский официоз старается молчать…

<…>

…один из лидеров республиканской партии, сенатор от Флориды Рубио, отметился угрозой в адрес Макрона и вообще Европы:

«Если Макрон говорит от имени всей Европы, то Америке надо подумать о том, как сосредоточить свою внешнюю политику на сдерживании Китая и оставить Европу самой разбираться с Украиной».

Не знаю, говорит Макрон от имени всей Европы, или нет — вероятно, ещё нет — но конкретно во Франции его позиции сильны, и другие представители французских элит тоже готовы предать США. К примеру, о том, что с Китаем не надо ссориться, прямо говорит ещё и Брюно Ле Мер, министр экономики и финансов Франции (ссылка). Полагаю, никто не удивлён: французам не впервой выкидывать белый флаг при виде явно превосходящего их противника.

Пожалуй, всё это — плохая новость для США. Сами по себе Соединённые Штаты довольно маленькие, они являются сверхдержавой только потому, что стоят во главе огромного военно-политического блока. Теперь мы видим, как этот блок начал сыпаться, причём от США к Китаю перебегают не только периферийные союзники, такие как Саудовская Аравия, но и самые близкие вассалы. Напомню, Франция — единственная ядерная держава Евросоюза, при этом Франция, благодаря своему статусу победителя Второй Мировой, до сих пор имеет большее политическое влияние, чем её заклятый сосед, экономически крупная Германия.

В какой-то момент процесс предательства США может принять лавинообразный характер. США входят в комплексный кризис — финансовый, экономический, социальный. Китай, напротив, находится на подъёме, и по многим параметрам уже опередил конкурента. Если положить на чаши весов ещё и отношение к союзникам, позиции американцев будут выглядеть совсем уж слабо. Власть США держится исключительно на страхе. Америка своих вассалов грабит и унижает, а иногда даже приносит в жертву, как Ирак или Украину. В безопасности не может чувствовать себя никто — даже Германия с Францией, экономики которых в прошлом году Америка облила бензином и подожгла.

Напротив, Китай предлагает нормальное, здоровое и взаимовыгодное сотрудничество. Мало того: если США разжигают конфликты, то Китай их эффективно гасит, что мы можем в прямом эфире наблюдать сейчас на Ближнем Востоке.

Выбор стороны конфликта в этих условиях довольно очевиден — причём не только с точки зрения интересов государства, но и с точки зрения личных шкурных интересов конкретных представителей элит.