 

Два пассажирских автобуса столкнулись в Тульской области

12.04.2023, 11:55, Разное
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В Тульской области в ДТП попали два пассажирских автобуса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на УМВД по области.

Инцидент произошел ночью, 12 апреля, на трассе М-4 “Дон” в Ефремовском городском округе. По предварительным данным, в аварии пострадали пять человек, говорится в пресс-релизе.

Оба автобуса следовали из Москвы. Один в сторону Севастополя, а другой – в сторону Борисоглебска.

Полиция продолжает выяснять все детали ДТП.


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