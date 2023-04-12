Два пассажирских автобуса столкнулись в Тульской области

В Тульской области в ДТП попали два пассажирских автобуса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на УМВД по области.

Инцидент произошел ночью, 12 апреля, на трассе М-4 “Дон” в Ефремовском городском округе. По предварительным данным, в аварии пострадали пять человек, говорится в пресс-релизе.

Оба автобуса следовали из Москвы. Один в сторону Севастополя, а другой – в сторону Борисоглебска.

Полиция продолжает выяснять все детали ДТП.