Кожа чистая и сияющая без химикатов: сделайте домашнее средство для умывания с медом (четыре ингредиента)

Натуральная косметика всегда пользовалась большой популярностью. А средства на основе меда известны человечеству с древних времен. Их широко применяли для ухода за лицом и телом. Как сделать домашнее средство для умывания на основе этого ингредиента? В чем польза такого продукта?

Ценные свойства

Мед обладает успокаивающим действием. Поэтому его с древних времен применяли для изготовления ухаживающей косметики, использовали для лечения незначительных повреждений кожи. Кроме того, продукт содержит антиоксиданты, обладает антибактериальными свойствами. Он защищает клетки эпидермиса от воздействия вредных факторов, помогает бороться с угревой сыпью.

Мед обладает увлажняющими свойствами. И устраняет проблему сухости кожи.

Средства для умывания на основе продукта не лишают тканей эпидермиса необходимой влаги, в отличие от магазинной косметики и мыла. Натуральная продукция регулирует pH кожи, что является одним из главных условий для поддержания ее здоровья и красоты.

Средство для умывания с медом бюджетное и эффективное. Натуральный продукт можно использовать для разных целей.

Состав домашнего средства для умывания

Для его приготовления используется:

Треть стакана меда. Жидкое кастильское мыло в таком же количестве. Три столовых ложки дистиллированной воды. Масло с питательными свойствами. Для приготовления средства рекомендуется применять масло жожоба, сладкого миндаля, авокадо, а также оливковое.

Способ приготовления средства. Рекомендации по хранению продукта

Для приготовления средства воду соединяют с мылом. Добавляют мед и масло. Ингредиенты перемешивают до однородного состояния. Помещают в диспенсер для жидкого мыла.

Можно использовать средство сразу после приготовления. Или поставить в прохладное, темное место, например, на полку шкафчика в ванной. Средство нужно использовать в течение месяца.

В состав продукции входит дистиллированная вода, которая позволяет ему храниться дольше. В воде из-под крана быстрее размножаются бактерии, появляется плесень.

Как применять средство и какой эффект оно дает

Перед использованием диспенсер встряхивают, руки смачивают водой. Выдавливают небольшое количество средства на ладони. Потирают руки, чтобы появилась пена.

Наносят средство на лицо и на область шеи. Массажируют кожу 30-60 секунд.

Смачивают тряпку или полотенце теплой водой. Удаляют средство мокрой тканью, повторяя эту процедуру при необходимости. Затем наносят на лицо сыворотку или тоник. А потом смазывают кожу увлажняющим кремом.

Домашнее средство на основе меда прекрасно очищает кожу, удаляя излишки кожного сала, частички грязи, остатки декоративной косметики. Благодаря ему, лицо выглядит сияющим. Уменьшается количество покраснений и прыщей. Обладателям сухой кожи такое средство вряд ли подойдет. Оно только усилит проблему. При сухой коже лучше использовать другие рецепты домашней косметики на основе меда.

В состав средства для умывания входит всего четыре ингредиента. Приготовить натуральную косметику очень просто. Она дает хороший эффект, делает кожу сияющией и чистой, придает ей ровный оттенок и здоровый вид. Косметическое средство не содержит химикатов. И поэтому безопасно для кожи.