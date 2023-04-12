Мнение: О никем не замеченном слоне… Так вот что устроил «генерал Армагеддон» украинским военным?

А ведь и правда, всё было у всех на виду. Буквально под носом. И, кажется, именно по этой причине практически никто не заметил главного. А оно — ужасно и гибельно.

Для предстоящего украинского «контрнаступления», о котором только и говорят сейчас украинские СМИ, официальные лица и многочисленные активисты. Столько надежд, которые…

Пока все возмущались российскими «ударами возмездия», пока рассуждали о запасе прочности украинской энергетики, пока открывали «пункти незламності» и подсчитывали сбитые силами ПВО копеечные «Герани», в российском Генштабе вели свои подсчёты. И, возможно, радовались каждому попаданию в каждый такой дрон.

Потому что это истощало украинские арсеналы ракет для ЗРК «Бук» и С-300.

Теперь и в ГШ МОУ посчитали. Прослезились…

В числе слитых и опубликованных «документов Пентагона», подлинность которых к настоящему времени официально подтверждена, оказался отчёт о состоянии ПВО ВСУ после зимней кампании. И это отрезвляющий факт резкого уменьшения потенциала доступных Киеву средств ПВО. Согласно документам, украинские ЗРК С-300 расходовали около 200 ракет в месяц, а «Буки» — порядка 69. При таких темпах арсеналы будут опустошены самое позднее к маю, и взять замену негде. И хотя #США, Норвегия, Канада и Германия в последние месяцы предоставили Киеву две системы ПВО NASAMS и одну IRIS-T, также уже в мае боеприпасы могут закончиться и у них. То есть, из всех средств ПВО к началу анонсированного на весну контрнаступления в распоряжении ВСУ останутся преимущественно ручные «Стингеры», причём в неясном количестве: их тоже уничтожали ударами по складам. То есть, российская авиация сможет действовать куда более уверенно — вряд ли нужно много распространяться насчёт того, насколько из-за этого возрастут риски для наступающих.

Если украинское командование вообще решится «контрнаступать».

Выходит, именно в этом опустошении арсеналов ПВО и был стратегический замысел российского «генерала Армагеддона», а перебои со светом — лишь побочный эффект?

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