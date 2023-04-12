В Петербурге мужчина надругался над подростком прямо в метро
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В метрополитене Санкт-Петербурга мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летнего подростка. Об этом сообщает RT.
Инцидент произошел в час пик в поезде, который двигался со станции метро “Новочеркасская” в сторону “Площади Александра Невского”. Мужчина воспользовался большим скоплением людей, чтобы совершить надругательство.
Школьница обратилась в полицию, и насильника задержали. Против него возбуждено уголовное дело.
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