 

В Петербурге мужчина надругался над подростком прямо в метро

12.04.2023, 11:35, Новости дня
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В метрополитене Санкт-Петербурга мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летнего подростка. Об этом сообщает RT.

Инцидент произошел в час пик в поезде, который двигался со станции метро “Новочеркасская” в сторону “Площади Александра Невского”. Мужчина воспользовался большим скоплением людей, чтобы совершить надругательство.

Школьница обратилась в полицию, и насильника задержали. Против него возбуждено уголовное дело.


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