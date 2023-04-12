Der Spiegel – РФ начинает морские учения для укрепления безопасности арктических торговых путей

В ходе морских учений российского флота в Арктике основное внимание будет уделено безопасности морских торговых путей, таких как Северный морской путь, пишет Der Spiegel. Издание отмечает, что из-за глобального потепления значимость Северного морского пути значительно возрастает.



AP

Северный флот ВМФ РФ начал учения в водах Арктики, пишет Der Spiegel. Согласно сообщениям российских СМИ, в учениях примут участие 1800 военных, более десятка боевых кораблей, а также 40 самолётов и вертолётов: основное внимание в ходе манёвров будет уделено безопасности российских морских торговых путей, таких как Северный морской путь.

Издание отмечает, что из-за глобального потепления Северный морской путь становится всё более важной транспортной артерией. Теперь в летнее время его можно частично пройти без помощи ледоколов. Северный морской путь нужен РФ для того, чтобы экспортировать свои природные ресурсы, добываемые на Крайнем Севере. В частности, речь идёт о природном газе, который можно перевозить на кораблях в сжиженном виде.

Der Spiegel напоминает, что РФ уже давно сказала о своих претензиях на Арктический регион. В частности, в рядах российской армии были созданы специальные арктические подразделения.