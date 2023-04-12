Нил Армстронг в 1970 году пытался бежать в СССР

В библиотеке Конгресса США состоялась презентация первого тома воспоминаний Ричарда Хелмса, который в 1966-1973 гг. возглавлял американскую разведку.

Оказалось, что летом 1970 года агенты ЦРУ задержали астронавта Нила Армстронга при попытке перебраться в СССР.

– Для нас было шоком, что первый человек, который высадился на Луне, человек, которого любила вся Америка, пытался бежать к русским. Тогда эту операцию засекретили, до конца 1980-х Армстронг находился под контролем спецслужб, – писал Хелмс.

В приложении к своей книге экс-глава ЦРУ опубликовал несколько документов, посвящённых делу Армстронга, в том числе протоколы допросов астронавта.

– Прилетев с Луны, я посмотрел на США и понял, что страна катится в пропасть. Всех волновали только деньги, но никто не думает о морали, о развитии самого человека. Потом мне попалась книга великого писателя Николая Островского «Как закалялась сталь» и я понял, что хочу переехать в СССР, – рассказал следователям Армстронг.

В мае 1970 года астронавт подал рапорт руководству ВВС с просьбой уволить его из рядов вооружённых сил США, но получил отказ. Тогда он приобрёл на Аляске рыбацкую лодку, на которой попытался в ночь на 12 июня переплыть Берингов пролив.

Перед отъездом Армстронг рассказал о своём плане побега своему товарищу, который оказался тайным осведомителем ЦРУ. Учитывая статус и известность астронавта, руководство разведки решило вместе с ФБР провести тайную операцию по задержанию перебежчика в момент пересечения государственной границы. Армстронг был арестован, а дело о его побеге засекретили на 50 лет.

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