 

Нил Армстронг в 1970 году пытался бежать в СССР

12.04.2023, 10:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В библиотеке Конгресса США состоялась презентация первого тома воспоминаний Ричарда Хелмса, который в 1966-1973 гг. возглавлял американскую разведку.

Оказалось, что летом 1970 года агенты ЦРУ задержали астронавта Нила Армстронга при попытке перебраться в СССР.

– Для нас было шоком, что первый человек, который высадился на Луне, человек, которого любила вся Америка, пытался бежать к русским. Тогда эту операцию засекретили, до конца 1980-х Армстронг находился под контролем спецслужб, – писал Хелмс.

В приложении к своей книге экс-глава ЦРУ опубликовал несколько документов, посвящённых делу Армстронга, в том числе протоколы допросов астронавта.

– Прилетев с Луны, я посмотрел на США и понял, что страна катится в пропасть. Всех волновали только деньги, но никто не думает о морали, о развитии самого человека. Потом мне попалась книга великого писателя Николая Островского «Как закалялась сталь» и я понял, что хочу переехать в СССР, – рассказал следователям Армстронг.

В мае 1970 года астронавт подал рапорт руководству ВВС с просьбой уволить его из рядов вооружённых сил США, но получил отказ. Тогда он приобрёл на Аляске рыбацкую лодку, на которой попытался в ночь на 12 июня переплыть Берингов пролив.

Перед отъездом Армстронг рассказал о своём плане побега своему товарищу, который оказался тайным осведомителем ЦРУ. Учитывая статус и известность астронавта, руководство разведки решило вместе с ФБР провести тайную операцию по задержанию перебежчика в момент пересечения государственной границы. Армстронг был арестован, а дело о его побеге засекретили на 50 лет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04.22 / Шон Пенн развелся с молодой женой: “Я облажался”

21.04.22 / Северо-восточный участок БКЛ метро Москвы готов на 90%

20.01.23 / Выгодно ли брать кредит в кризис?

07.11.22 / Мнение: Дело Врублевского

04.05.22 / Мнение: Коротко по Украине. 04.05.2022

07.06.22 / МАГАТЭ заподозрило Северную Корею в подготовке нового ядерного испытания

27.11.22 / Twitter будет принимать карты МИР для оплаты «синей галочки»

13.07.20 / СМИ: Дженнифер Энистон станет крестной мамой дочери Кети Перри и Орландо Блума

05.11.22 / TOK FM – совершенно не тот путь — польский эксперт оценил намерение Варшавы отгородиться от Калининградской области

28.09.20 / Археологи обнаружили древнеегипетское предсказание краха цивилизации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика