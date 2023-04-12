 

“Настоящая битва” – униженный сыном король Карл III пытается сохранить отношения с принцем Уильямом

12.04.2023, 10:14, Разное
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Унаследовавший британский престол после многолетнего ожидания король Карл III, наверное, и представить не мог, с какими проблемами ему придется столкнуться на посту главы государства. Нет, речь совсем не о проблемах страны, монарх оказался втянутым в череду скандалов, связанных непосредственно его семьей.

Неспособность старшего сына покойной королевы Елизаветы II обуздать свой нервный характер и относительно низкий уровень авторитета привели к тому, что хозяин Букингемского дворца разругался с ближайшими родственниками. Многочисленные скандалы омрачили даже церемонию прощания с его любимой матерью.

Впрочем, церемония коронации нового главы государства может пойти не поп планам. Младший сын Карла III, принц Гарри и его супруга Меган Маркл уже второй раз проигнорировали приглашение на официальное мероприятие. Наследник монарха фактически унизил его на глазах у поданных.

74-летний правитель сегодня пытается сохранить отношения хотя бы с принцем Уильямом. Он предложил первому наследнику британского престола вместе с женой Кейт Миддлтон переехать в более роскошную и почетную резиденцию, которая у подданных ассоциируется с прежним поколением монархов.

Чтобы поднять вес старшего сына в глазах общественности король Карл III даже вступил в “настоящую” битву за недвижимость, пытаясь выселить из особняка своего брата, принца Эндрю. По данным Пятого канала, глава государства пытается отправить родственника в более скромный коттедж Фрогмор. Раньше там жили принц Гарри и Меган Маркл.


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