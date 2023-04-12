 

В Роспотребнадзоре дали совет по выбору пасхальных куличей

12.04.2023, 6:11, Разное
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Впервые о куличе упоминали в XII веке. Тогда священнослужители готовили его в церкви и называли “артос”. Это было нечто совсем не похожее на соверемнный кулич. Со врменем традиция ушла в народ, и люди стали печь куличи дома, а затем приносили их в храм на освящение. Именно тогда пасхальный хлеб стали называть “куличом”.

Сегодня купить пасхальный кулич можно абсолютно в любом магазине. Можно выбрать любой понравившийся состав и ценовую категорию, сообщает телеканал “360”. А вот как выбрать главные символы Пасхи и ингридиенты для их приготовления, россиянам рассказали эксперты Роспотребнадзора.

Важно выбрать качественный и свежий творог. Он должен быть не белым, а молочного цвета, и с кисловатым запахом. Творог не должен быть жестким, его консистенция в идеале должна быть нежной и однородной, а упаковка целостной и герметичной.

При выборе кулича внимательно посмотрите на его верх. Он не должен быть жестким словно корка. Глазурь не должна быть слишком липкой. Внизу и с боков кулича не должно быть пустот и трещин, а также подгорелых участков.

Яйца для покраски и декора должны быть гладкими и ровными. При этом имейте ввиду, что мытые яйца храянтся всего 12 дней. Вареные яйца надо хранить в холодильнике не более 36 часов.


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