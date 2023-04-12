Симпатии к России объявлены в Чехии вне закона

Сторонников российской точки зрения относительно украинского конфликта всё чаще привлекают к уголовной ответственности в Чехии, пишет The Spectator. Как передаёт издание, демонстрация пророссийской символики или публичные рассуждения об обоснованности российской спецоперации могут повлечь за собой обвинения в оправдании геноцида и грозить нарушителю реальным тюремным сроком.



AP

Поддержка спецоперации РФ на Украине сейчас кажется неприемлемой в большинстве стран западного мира, но в Чешской Республике пошли ещё дальше, объявив её незаконной, пишет The Spectator.

Так, молодой человек, присутствовавший на антиправительственной акции протеста в Праге в начале этого года был приговорён к шестимесячному условному сроку, оштрафован и получил запрет на пребывание в черте Праги в течение года за наклейку с буквой Z на рюкзаке и нашивку с эмблемой ЧВК Вагнера на рукаве. Ему были предъявлены обвинения по статье об «отрицании, сомнении, одобрении и оправдании геноцида».

Ранее полиция начала расследование в отношении учительницы начальных классов в Праге , утверждавшей, что в Киеве «ничего не происходит» и что «украинские нацистские группировки» убивают русских на Донбассе с 2014 года. Женщина потеряла работу, и ей грозит тюремное заключение сроком от шести месяцев до трех лет.

Наиболее известный случай связан с лидером масштабного антиправительственного протестного движения Ладиславом Врабелем, которому грозит суд за распространение «паникёрских сообщений» о намерении Чехии нанести ядерный удар по РФ в рамках всемирной атомной войны. Учитывая, что чешская полиция оставляет за собой право взять человека под стражу за «создание серьёзной угрозы по крайней мере для части населения» путём распространения ложных сообщений, сеющих панику, ему может грозить до двух лет тюремного заключения.

Как напоминает издание, ограничения свободы слова в Чехии существовали и до конфликта на Украине, но раньше они использовались в основном для запрета проявлений нацистской идеологии. «Однако теперь двусмысленные законы, ранее применявшиеся против крошечного меньшинства сумасшедших и «нарушителей спокойствия», внезапно стали использоваться для объявления взглядов значительной части населения вне закона», — отмечает журнал.

Недавний опрос показал, что 48% чехов либо «не уверены», либо «дезинформированы», либо «настроены решительно пророссийски», когда речь заходит об отношении к конфликту на Украине. Последние две группы, по словам организаторов опроса, беспрекословно верящие российскому изложению событий, составляют 14% населения страны. Принимая во внимание неприемлемость признания в поддержке РФ в обществе, реальный процент, вероятно, выше, отмечается в статье.

«Для страны, которая не так давно освободилась от коммунизма ради свободы выражения мнений и мысли, отсутствие споров по поводу дел, рассматриваемых в судах, кажется странным», — пишет The Spectator. Молчаливая реакция на эти процессы в обществе ещё более удивительна, учитывая неоднозначный характер применяемых законов. К примерку, несколько стран официально квалифицировали военные действия РФ на Украине как геноцид. «Вполне возможно, что те, кого преследуют, даже не знали о том, что чешское государство считает военную операцию РФ геноцидом», — подчёркивает автор статьи.

Существуют также неясности в самих преступлениях. Судебное преследование за использование символа «Z» особенно бросается в глаза, учитывая его широкое распространение в чешском обществе. Общеизвестно, что одним из способов, с помощью которого пророссийски настроенное население Чешской Республики тихо выражает протест против ограничений свободы слова, является установка на свои автомобили номерных знаков для обучающихся водителей, на которых в Чешской Республике изображена буква «Z» — «Začátečník» или «начинающий».

Несмотря молчание по поводу уголовных дел, свобода слова медленно, но верно становится одной из самых больших политических проблем страны, отмечает издание. «Нынешнее чешское руководство воинственно придерживается собственных идей о том, как защитить либеральную демократию западного образца, поощряя среду, в которой несогласие с его политикой в Украине рассматривается как «экстремизм», — пишет журнал.

Тем временем новый президент страны Петр Павел, хоть и говорит правильные вещи об уважительном отношении к оппонентам, сам ранее заявлял, что откажется принимать предложения о назначении членов антизападной популистской партии СДПГ на министерские посты в любом будущем правительстве. Некоторые чешские комментаторы отметили, что такой способ защиты взглядов Павла на демократию представляет собой «опасно авторитарную» интерпретацию его в основном церемониальной президентской роли.

Эти вопиющие противоречия становятся все более распространёнными в атмосфере, где серьёзные расхождения во мнениях по самому важному вопросу современности не просто неприемлемы, но фактически незаконны. «Это должно дать повод для размышлений стране, которая слишком хорошо знакома с желанием заставить замолчать тех, кто выражает несогласие», — заключает издание.