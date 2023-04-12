Мнение: Не сбылось

4 года назад, весной 2019 года, я помню, с азартом следил за украинскими выборами. И, чего уж там скрывать, “болел” за Зеленского, поскольку уже тогда пару лет как “распробовал” Квартал-95, видел с ним фильмы и он мне нравился. Возлагал на него особые надежды – что он прекратит гонения на русский язык в своей стране (ведь сам-то он – полностью русскоязычный!) А в этот же день, 11 апреля, но 2019 года – написал нижеследующий пост, который сейчас, 4 года спустя, действительно интересно перечитать…

Порыв иррациональной надежды

На Украине сейчас Зеленского выберут с каким-то охренительным процентом – 70, а то и 75% поддержки. Вопрос – дальше что? В принципе, такой процент уже сам по себе опасен для политика, поскольку предполагает слишком большие надежды, которым по определению не суждено сбыться. А после несбывшихся надежд неизбежно разочарование… виновником коего непременно самого политика и определят. “Не оправдал, гад!”

В принципе, воодушевление вокруг выборов президента по цифрам на Украине уже похоже на то, что было год назад в России на аналогичном мероприятии, за исключением того незначительного факта, что в России-то все цифры на “выборах Путина” были нарисованные, там всё – и явку, и “процент Путина” – можно смело уменьшать раза в полтора, а то и два; а на Украине все взаправду.

Украина, получается, более искренняя страна, отдается – так уж по полной, всем существом. Не как наши россияне – вяло, апатично, да ещё и с вечной фигой в кармане. Но это и несколько пугает. В самом деле – откуда такой порыв? Огромная явка, огромный процент – за шоумена. А ведь всё – без реальной программы. То есть имеет место не СДЕЛКА – “я сделаю так, так и так, и мы посмотрим на результаты”, а УПОВАНИЕ – “мы верим, что ты что-нибудь придумаешь!”

На его месте я бы серьезно испугался. Отлив ведь будет покруче, чем у пресловутого “Пети”.

Самое интересное, что Зеленский это, похоже, понимает. По крайней мере, сейчас. Он говорил (одно из его немногих реальных обещаний), что идет “только на один срок” и что он собирается по максимуму снимать с себя полномочия, передавая их “вниз”. То есть, если его цель – максимальная “разгрузка” поста президента от мессианских функций в духе “выведи нас к раю” (вар. “в ЕС”) – то у него будет шанс остаться на плаву даже после той самой “волны разочарования”.

Смотрим, интересно! (2019)