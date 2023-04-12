Рай для сапогов

Что изменит закон об электронных повестках и новых репрессиях по отношению к уклонистам. Блиц-анализ.

Вот уже скоро законопроект об электронных повестках станет законом. Госдума сегодня одобрила еще утренние невнятные поправки — слаженно и со скоростью истребителя — во всех трех чтениях. Завтра — нет сомнений — также галопом поправки одобрит Совет Федерации, ну а следом — Путин. При этом мобилизацию официально никто не объявлял, о чем лишний раз напомнил Песков. Но только сама суть принимаемых новелл свидетельствует: они — ответ государства тем россиянам мужского пола, кто посмел проигнорировать осеннюю частичную мобилизацию.

Постараемся объяснить, что изменится в жизни российских жителей после того, как поправки об электронных повестках и рестрикциях к уклонистам вступят в законную силу. Конечно, сделать это придется поверхностно, потому что ни у кого не хватило времени проанализировать документ целиком, даже у тех, кто его принимал.

Презумпция получения повестки

Даже если у человека нет доступа к интернету или он им не пользуется, или же не заходит на «Госуслуги», теперь это, как выражается депутат Луговой, его проблемы. Государство, по сути, вынуждает жителей регулярно проверять, как смотреть прогноз погоды по утрам на предмет дождя, выписаны ли им повестки или нет.

Где проверять? Создается новый информационный ресурс — реестр повесток, в котором и будет, по замыслу, все отражаться. Доступ к реестру можно получить тремя способами:

авторизоваться на сайте реестра повесток в личном кабинете,

через «Госуслуги»,

сходить в МФЦ и запросить выписку из реестра (сотрудник центра уведомит — законодатель обязал его это делать — о вашем обращении военкомат).

Таким образом, как замечают юристы проекта «Первый отдел», власти создали своеобразную презумпцию получения гражданами повесток.

Даже если у них нет аккаунта на «Госуслугах», даже если был, но они его удалили, даже если они не получили уведомление по электронной почте или вообще не имеют электронной почты, — повестка считается им врученной по истечении семи дней с момента публикации сведений об этом в реестре.

Кому, по какому принципу будут приходить эти «письма камуфлированного счастья»? А как захочет военком, ну или те, кто его о том попросит/прикажет.

Что конкретно изменится для лиц призывного возраста?

Главное: призывники, чья электронная повестка зарегистрирована в реестре, с этого момента автоматически станут невыездными из страны.

Какие моменты будут касаться остальных военнообязанных (ушедших в запас, находящихся в резерве, отслуживших и нет)?

Те же самые. Законопроект об электронных повестках распространяется вообще на всех военнообязанных. Это подтвердил журналистам и автор поправок, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, новые правила будут действовать «для всех граждан, которые находятся в запасе».

КОММЕНТАРИЙ

Мнение адвоката, бывшего следователя и судьи (на условиях анонимности):

«Меня при прочтении законопроекта удивило, что он не предусматривает внесение в данный реестр повесток военно-учетной специальности и звания гражданина, состоящего в запасе. Является ли это умышленным или случайным упущением, непонятно. Но отсутствие этого еще раз подтверждает, что теперь любого военнообязанного гражданина можно призвать — без учета имеющегося у него звания и даже военно-учетной специальности».

Означает ли это, что бумажные повестки уже не столь важны?

Приоритет у органов будут иметь и бумажные повестки, и электронные. Повестки в письменной форме будут продолжать приходить и учитываться.

Как нововведения соотносятся с правилом, что подписка вручается под роспись?

Да никак. Теперь бумажная повестка будет считаться полученной, даже если ее взяли не вы, адресат, а любой человек в том месте, куда ее принесли по адресу вашей регистрации или постоянного проживания. То есть ваша мама, бабушка, жена или вообще человек, которому вы сдаете квартиру.

Введение электронного документооборота означает ли, что и военнообязанный может переходить с военкоматом на электронный способ общения: извещать об изменениях, присылать медицинские документы и заявления на прохождения альтернативной службы?

Адвокат Вадим Багатурия

комментирует «Новой»:

— Что касается медицинских справок, то вряд ли. Военкоматы просто не будут доверять тому, что человек им присылает в электронной форме. Фотошоп ведь никто не отменял. Если жалобы или какие-то заявления об альтернативной службе и ходатайства человек еще может отправить по электронной почте, то все медицинские документы он должен принести в оригиналах. Либо эти медицинские документы призывников военкоматы будут забирать из ЕМИАСа напрямую через Депздрав Москвы или другого города. И в конце концов — у военкоматов есть собственная врачебная комиссия, на заключения которой они прежде всего и ориентируются.

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