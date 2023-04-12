Вращающиеся кольца и шармы: какие трендовые украшения можно сочетать с любым летним образом

Лето – это время, чтобы блистать, особенно если вы любите украшения. Конечно, вы можете носить одни и те же украшения круглый год, но в жаркие месяцы лучше всего приобрести нечто особенное. Независимо от того, обладаете вы тонким вкусом или предпочитаете смелые изделия, существует великое множество вариантов на выбор, которые способны подойти к самым разным нарядам.

Вращающиеся кольца

Ювелирный тренд этого теплого сезона – движение. Если вы хотите привлечь внимание к вашим пальцам, обязательно обратите внимание на кольца, которые имеют эффект движения.

Необычный дизайн

Если вы не любите условности и всегда выбираете нечто уникальное, следует приобрести кольца необычных форм, которые сделают сколь угодно скучный образ непревзойденным. Причем не стоит ограничиваться только лишь одним украшением.

Массивные кольца

Такие украшения просто созданы для уверенных в себе особ. Да, их иногда неудобно носить, но непревзойденность образа действительно стоит того. Крупные драгоценности всегда выдают во владелице личность, которая следит за модой.

Кольца на мизинцах

Это просто идеальный аксессуар для тех, кто любит утонченные образы. Кольца, надетые на мизинцы, производят особое впечатление. Если вы хотите получить такой эффект, срочно отправляйтесь в магазин ювелирных украшений.

Максимализм

Максимализм только для ярких девушек и женщин, которые делают смелое заявление этому миру. Впрочем, летние украшения просто обязаны быть броскими.

Серьги-кольца

Эти серьги всегда вне времени. Они подчеркивают черты лица и хорошо сочетаются с предметами гардероба в соответствующих оттенках.

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С разноцветными драгоценными камнями

Прозрачные камни и кристаллы пользуются особой популярностью зимой. Но лето – это время для ярких цветов. Обязательно включите их в свой образ в виде украшений с массивными цветными камнями.

Подвески

Подвески снова возвращаются. Теперь их можно комбинировать между собой и даже сочетать разные металлы. Шармы можно надевать не только на цепочки на шею, но еще и на браслеты и даже серьги. Хотя бы один раз стоит попробовать. Не так ли?

Из натуральных материалов

Если вы любите богемный шик, обратите внимание на массивные украшения из натуральных материалов. В их основе может лежать даже древесина, которая сразу же подчеркивает в вас приверженность современным тенденциям.

Сочетайте металлы

Сегодня в мире моды можно все – даже сочетать разные металлы, что когда-то считалось признаком плохого вкуса.