Лучшие способы согреться в кардигане: как носить самые модные модели сезона

Кардиган является вещью, которую можно надеть в любое время года. Это кофта, которая имеет пуговки и может обладать совершенно разной длиной. Если вы надеваете легкий наряд, но не знаете, насколько сильно может измениться погода, самое время захватить с собой теплый кардиган, который еще и позволит вам чувствовать себя более комфортно.

Уютные свитера представлены бесконечным количеством фасонов, тканей и цветов. Рассмотрев несколько вариантов, вы наверняка найдете для себя ту единственную и неповторимую кофту, которая станет вашей любимой. Чтобы соответствовать моде в этом сезоне, обязательно следует приобрести красивый кардиган.

Милый кардиган ручной вязки

Ничто так не говорит об уюте, как одежда, связанная вручную и с любовью. К счастью, кардиганов ручной вязки предостаточно, и вы обязательно должны приобрести один из них или сшить его самостоятельно. Прелесть изделий ручной работы в том, что вы будете уникальны, ведь каждая такая вещь не похожа на другую.

Максимально пушистый

Если вам хочется еще немного больше тепла в прохладные весенние дни, следует подобрать максимально пушистый кардиган, в котором вы точно не замерзнете. Это изделие можно просто накинуть на плечи или даже не надевать, чтобы всегда иметь под рукой.

С веселыми аппликациями

Если вы хотите сделать свой образ индивидуальным, просто подберите кардиган с уникальными аппликациями, которые станут настоящей изюминкой вашего наряда. Вы можете подобрать такие нашивки в магазине тканей и просто расположить их на вашей кофте, как вам заблагорассудится.

В сдержанном оттенке

Если вы не хотите делать кардиган акцентом своего образа, подберите кофту в сдержанном цвете, которая просто в случае необходимости сможет вас согреть и не привлечет к себе слишком много внимания.

Создавайте слои

Если у вас нет ни одной идеи для многослойного наряда из тех вещей, что есть в вашем гардеробе, вы многое упускаете. Кардиган – это как раз тот предмет одежды, который может стать частью такого образа.

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Не следует полагать, что кардиган должен быть определенной длины, если вы надеваете поверх вашу джинсовую куртку. Напротив, даже если рукава будут выглядывать друг из-под друга, вы сможете добиться еще большего визуального интереса.

Наденьте поверх платья

Каждая девушка любит платья, но они не всегда смотрятся гармонично, а образ с ними может быть незавершенным. Кардиган позволит вам сделать ваш внешний вид интересным, а вам – сохранить тепло в течение всего дня.

Кардиган, будто связанный вашей бабушкой

Еще одна причина, по которой кардиганы так популярны, заключается в том, что этот предмет одежды неподвластен времени. Стили кардиганов за многие годы претерпели множество изменений. Но это совершенно не мешает вам выбрать модель, которая будто бы была создана руками вашей бабушки.

Наденьте поверх укороченного топа

Если вы не прочь надеть укороченный топ с короткими шортами, наверняка вам захочется почувствовать себя более комфортно в некоторых ситуациях. В этом вам поможет укороченный кардиган с объемными рукавами

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Два цвета и множество оттенков

Никто не говорил, что кардиган должен быть одноцветным. Если вы не боитесь смелых экспериментов, выберите кофту в двух цветах, а также во множестве оттенков. Таким образом вы получите по-настоящему радужный образ, который сможет дополнить монохромный наряд. Впрочем, такой кардиган подойдет практически под любую вещь, будь то классический костюм, джинсы в стиле стритстайл или романтическое платье.

Добавьте текстуры

Наверняка вам попадались вещи, которые хотелось не только разглядывать, но еще и трогать. Одним из таких предметов вашего гардероба может стать кардиган объемной вязки. Он придаст ансамблю визуальный интерес, особенно если вы будете носить кофту со сдержанными нарядами. Что касается текстуры, ее можно создать с помощью крупной вязки и объемных узоров.

Сочетайте с поясом

Кардиган – это та вещь, которая становится частью продуманного образа. Подчеркните свою приверженность моде и используйте поясок поверх кардигана, который подчеркнет изгибы вашей талии. При этом вы даже можете не застегивать кардиган на пуговицы. Более того, поясок или ремешок может стать частью вашего образа, если кардиган не имеет пуговиц, которых иногда не достает в прохладную погоду.