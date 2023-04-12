Мягкая осень не имеет контраста: макияж для светловолосых в соответствии с армокромией знаменитостей

Армокромия разделяет людей по типам внешности на четыре сезона. Каждый из них разделен на 4 подгруппы. Таким образом, получается 16 категорий. Границы между ними не очень четко определены. Есть те люди, кого можно отнести сразу к нескольким сезонам.

Некоторые люди имеют свой уникальный стиль, который выходит за рамки этих пониманий. Поэтому всегда следует использовать инструменты для создания образа, которые подходят именно для вас. А вот знаменитости и вовсе демонстрируют, что, несмотря на армокромию, можно выглядеть непревзойденно, даже если использовать не “свои” цвета в макияже.

Кьяра Ферраньи

Блондинки чаще всего попадают в категорию “лето” или “весна”. Кьяра Ферраньи относится к последнему типу. Идеальный макияж для таких девушек – это яркие тона, которые не должны быть холодными. Таким образом, лучше всего выбирать розовый, который превосходно оттеняет цвет кожи.

Джиджи Хадид

Эта знаменитость относится к “мягкой осени” с ее теплыми оттенками, где нет резких контрастов, а волосы, глаза и цвет лица гармонируют между собой. Эта супермодель много экспериментировала со своими волосами, пробуя самые разные оттенки – от платины до меда. Но самым идеальным все же является натуральный золотистый. Что касается выбора цветов для макияжа, лучше всего обратить внимание на монохромный оранжевый, который будет хорошо сочетаться с сине-зелеными глазами и пухлыми губами.

Мишель Хунцикер

Относится к “мягкому лету” с ее светло-пепельными волосами и нейтральным цветом лица, а также карими глазами. Выбирая между золотом и серебром, девушке такого типа лучше всего выбрать платину, а вот губы рекомендуется красить помадой в сдержанно-розовых оттенках.

Эль Фэннинг

Это “легкое лето” с натуральной красотой и пастельно-розовыми оттенками, которые можно использовать для румян и помады. Для таких девушек лучше всего выбирать серые тени, которые можно дополнить тонкой линией черной подводки.

Оливия Палермо

Это “теплая осень”, чьи волосы идеальное сочетание блондинки и каштана. Цвета в этом типе становятся очень глубокими, теплыми и сдержанными. Лучше всего выбирать коричневый, оранжевый, кирпичный и теплый красный. Лицо с такими оттенками становится светлее и ярче, а образ по-настоящему элегантным.

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Ева Риккобоно

Ярко-голубые глаза делают Еву “летом”, балансирующим с “зимой”. Поэтому Ева божественна даже с макияжем пятидесятых годов, отличающимся кошачьей черной подводкой для глаз и красной, но не оранжевой помадой. Для нее все оттенки пурпурного и клубничного просто идеальны.

Марго Робби

Марго Робби попадает в ту же категорию, что и Кьяра Ферраньи, поэтому ей хорошо подходят солнечно-желтый, который хорошо оттеняет цвет лица. Конечно же, эта актриса настолько красива, что ей подойдет любой оттенок. Это же касается и цвета продуктов для макияжа. Она может использовать даже серые тени, которые позволяют добиться более сложного и глубокого макияжа.

Эльза Хоск

Шведка Эльза Хоск хорошо смотрится с яркими жемчужными тенями для век и румянами, а также помадой, которая может иметь розовые оттенки, хорошо сочетающиеся с пепельными волосами.

Гвен Стефани

Гвен Стефани – “прохладная зима”, но все же она позиционирует себя как яростная блондинка, которая активно применяет в своем макияже массивную подводку для глаз и красные губы.

Советы и идеи для хорошего макияжа светловолосых девушек

Секрет хорошего макияжа заключается в том, чтобы подобрать цвета в соответствии с оттенком собственной кожи и волос. Эти два аспекта должны гармонировать друг с другом. Если пренебречь основными правилами, макияж может выглядеть довольно неуместным, слишком темным и невыгодно подчеркивающим цвет кожи.

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Следует выбирать серый, если цветотип требует холодных оттенков, и коричневые оттенки, если есть необходимость создать макияж в теплых тонах. Большое внимание следует уделить еще и помаде. Красный иногда может оказаться слишком вызывающим в отличие от сдержанных оттенков. Так, для светлых волос лучше подходят оттенки коралла и клубники, которые можно усилить, создавая свой собственный стиль.

Вечерний макияж для блондинок со светлой кожей

Может подойти косметика как холодных, так и теплых оттенков, но при выборе теней следует обратить внимание на синий, голубой, фиолетовый и металлик.

Если есть желание сделать акцент на губах, следует присмотреться к светло-сиреневой, красно-коричневой или светло-малиновой помаде. Вечерний макияж для блондинок со светлой кожей хорошо будет смотреться и с красной помадой. Причем оттенок в этом случае может быть почти любым.

Вечерний макияж для блондинок со смуглой кожей

Если у блондинки золотистый оттенок кожи, вечерний макияж лучше всего создавать с использованием холодных оттенков. Это может быть помада сиреневого, бледно-розового или даже голубого цвета. Хорошо с таким цветом кожи сочетается еще и бежевая помада. Но только в этом случае следует выделять глаза.